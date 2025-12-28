Bulgarien tritt am 1. Januar der Eurozone bei

HQ

Bulgarien wird am 1. Januar den Euro einführen und damit das 21. Mitglied der Eurozone werden. EU-Vertreter sagen, dass dieser Schritt den Handel, die Investitionen und die wirtschaftliche Stabilität im ärmsten Mitgliedsstaat des Blocks stärken wird.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis haben Bulgariens Beitritt sowohl als wirtschaftlichen als auch als geopolitischen Schritt dargestellt und so die europäische Einheit im Russlandkrieg in der Ukraine gestärkt.

Die öffentliche Meinung ist gespalten

Die öffentliche Meinung ist gespalten. Eine Umfrage des Finanzministeriums ergab, dass 51 % den Beitritt zum Euro unterstützen, während 45 % dagegen sind. Anfang dieses Jahres traten Spannungen im Parlament zutage, als rechtsextreme, pro-russische Revival-Partei-Abgeordnete die Sitzungen über die Euro-Verabschiedung störten.

Bulgariens langwierige politische Krise, geprägt von sieben Wahlen in vier Jahren und wiederholten Korruptionsskandalen, hat das Vertrauen in die Institutionen untergraben. Die jüngste Regierung trat letzte Woche nach Massenprotesten zurück.

Befürchtungen im Zusammenhang mit dem Austausch des Levs

Gegner fürchten Preiserhöhungen und den Verlust der nationalen Identität im Zusammenhang mit der Ablösung des 1881 eingeführten Lev. Rentner und ländliche Gemeinden gelten als am verletzlichsten, trotz der EU-Zusicherungen, dass die Einführung des Euro keine Inflation verursacht.

Vertreter der Revival-Partei warnten vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und behaupteten Behauptungen, die Ökonomen und Beamte als unbegründet bezeichnen. Untersuchungen haben anti-euro-Narrative mit russisch ausgerichteten Desinformationskampagnen in Verbindung gebracht, die sich gegen bulgarische soziale Medien richten.