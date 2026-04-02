Build a Rocket Boy Boss sagt MindsEye war "ohne Zweifel der schlechteste Start der Geschichte"

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In letzter Zeit gab es einige große Flops, aber die Implosion von Build a Rocket Boy's MindsEye ist zweifellos eine der ungewöhnlicheren. Das Spiel war bei seiner Ankunft ein technisches Chaos und es fehlten an versprochenen Funktionen, und obwohl das schon genug ist, um Kritiker und Fans zu enttäuschen, kam die auffälligste Entwicklung, als die Studioverantwortlichen enthüllten, dass der katastrophale Start des Spiels teilweise auf "organisierte Spionage und Unternehmenssabotage" aus ungenannten Quellen zurückzuführen war.

Das geschah auch, als alle möglichen verrückten Entscheidungen und Aussagen von den Chefs im Studio getroffen wurden, unter anderem, dass die Entwickler "faul und inkompetent" seien, während die Entwickler behaupteten, das Projekt sei "von Anfang an geplagt" gewesen. Es war ein Zusammenbruch epischen Ausmaßes.

Jetzt, da wir uns dem ersten Jubiläum des Spiels stetig nähern, hat Mark Gerhard, CEO und CTO von Build a Rocket Boy, mit GamesBeat über den Titel gesprochen und einige deutliche Geständnisse gemacht, während er einen vielversprechenden Plan für die Zukunft zeichnet.

"Wir freuen uns sehr auf das nächste Kapitel. Wir wissen, dass wir ohne Zweifel den schlechtesten Start der Geschichte hatten. Und natürlich gibt es dafür viele Gründe, aber wir planen, unser Spiel jetzt neu zu starten, da die Störungen aufgehört haben. Das Spiel wird sehr gut bewertet. Die Verkäufe steigen organisch und verdoppeln sich fast wöchentlich.

"Das alles ist sehr positiv. Wir mögen es, unser eigenes Schicksal als unabhängiges Studio selbst bestimmen zu können. Wir wollen unseren Spielern nahe sein. Wir wollen der Community zuhören und ihr Spiel auf organische Weise weiterentwickeln."

Zum Thema Spionage und Sabotage sagte Gerhard außerdem: "Wir wurden da ziemlich überrascht. Wir haben der negativen Erzählung nicht widerlegt. Wir waren nicht raffiniert genug, das zu tun. Aber wir sind uns dessen bewusst. Das haben wir schon angesprochen. Ein Teil der Negativität wurde um das herum orchestriert, und zum Glück hat es dadurch aufgehört."

Er fügt hinzu: "Wir haben dafür sehr starke Beweise und haben in den Monaten seit dem Start ziemlich gründliche Untersuchungen durchgeführt. Wir haben die beteiligten Parteien identifiziert, und nun liegt es an den Behörden sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA. Ich kann bestätigen, dass sie uns bei dieser Untersuchung unterstützen, aber es liegt jetzt auch in ihren Händen. Wir überlassen sie ihre Tätigkeit, ihre Festnahmen zu machen oder irgendwelche Ankündigungen zu gegebener Zeit zu machen. Ich denke, wir sagen dazu derzeit nichts Weiteres. Wir lassen einfach den natürlichen Lauf der Gerechtigkeit seinen Weg nehmen."

Dennoch waren die Performance-Probleme und Bugs nicht die Folge davon, und Gerhard hat gesagt, dass diese "auf uns" liegen und dass "wir das als Führungsteam und als Studio besitzen."

Für MindsEye wird es nun noch ein weiter Weg vor sich liegen, das sich von seinem Publisher IO Interactive abgespalten hat und vor der Herausforderung steht, guten Willen mit einer Community aufzubauen, die sie bereits geschädigt hat. Wenn der 'Relaunch' stattfindet, wirst du MindsEye nochmal versuchen?