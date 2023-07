Bugsnax kommt morgen auf Mobilgeräte

HQ

Young Horses hat angekündigt, dass es sein entzückendes Abenteuerspiel Bugsnax bereits morgen, am 12. Juli, auf mobile Geräte bringen wird. Der Haken an der Sache ist, dass das Spiel nur für iOS-Geräte (d.h. iPhone und iPad) erscheinen wird, aber diese Edition von Bugsnax wird die komplette sein, einschließlich The Isle of BIGsnax DLC und einem aktualisierten Steuerungsschema, das für Touchscreens geeignet ist.

Die iOS-Edition von Bugsnax wird das vollständige reguläre Spiel sein, das Ihnen vollständigen Zugriff auf die Isle of Snaktooth und die vielen Geheimnisse gibt, die sie birgt. Es wird auch gesagt, dass diese Version des Spiels Unterstützung für eine breite Palette von Controllern von Drittanbietern bieten wird, was bedeutet, dass Sie in der Lage sein sollten, Bugsnax einfach zu spielen, ohne die Touchscreen-Steuerelemente verwenden zu müssen, die hier hinzugefügt werden, wenn Sie dies nicht möchten.

Es wird nicht erwähnt, wann oder ob Bugsnax auf Android-Geräten verfügbar sein wird.