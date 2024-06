Bugattis brandneues V16-Monster wird noch in diesem Monat enthüllt

HQ

Es ist ein sehr aufregender Monat für Autofans, da der berühmte Hypercar-Hersteller Bugatti in den kommenden Tagen offiziell sein nächstes großes neues Fahrzeug vorstellen wird. Dieses Auto wird nicht nur mit einem V16-Motor ausgestattet sein, sondern auch mit einem elektrifizierten Antriebsstrang, so dass es als Beispiel dafür dienen kann, wie die Zukunft der Leistung aussehen wird, so der Autohersteller, der in der Vergangenheit mehrere Rekordbrecher wie den Veyron und den Chiron geliefert hat.

In Bezug auf das Auto verspricht Bugatti, dass es "ein komplett maßgeschneidertes Design ist, das von Grund auf auf den drei Säulen Schönheit, Luxus und Leistung entwickelt wurde und von Bugatti-Modellen der Vergangenheit inspiriert ist. Der Typ 57 SC Atlantic, der Typ 41 Royale und der Typ 35, die jeweils als schönster, luxuriösester und erfolgreichster Grand-Prix-Rennwagen aller Zeiten bekannt sind, verleihen jeweils ihre DNA, um eine reine und authentische Neuinterpretation der Marke Bugatti zu schaffen."

Dieses neue und kommende Bugatti-Modell wird am 20. Juni vorgestellt, und Sie können die Enthüllung hier verfolgen.

Bugatti

