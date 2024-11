Bugatti verkauft einen Billardtisch in limitierter Auflage

HQ

Kürzlich haben wir Ihnen alles über den lächerlichen Gucci-Billardtisch erzählt, der verkauft wird und der Sie einen Arm, ein Bein, eine Niere, eine Lunge, Ihr Auto und auch einen guten Teil Ihres Hauses kosten wird. Nun, wenn ein hyperteurer Billardtisch nicht ausreicht, wie wäre es, wenn wir unsere Bemühungen verstärken, indem wir Ihre Aufmerksamkeit auch auf ein Bugatti-Pendant lenken.

Der Bugatti Carbon Fibre Luxury Pool Table, wie er genannt wird, ist ein Billardtisch, der genauso exzentrisch und teuer aussieht, wie man es erwarten würde. Uns wird gesagt, dass es mehr ist als nur ein hübsches Produkt, das aus teuren Materialien hergestellt wird, da es "innovative Technologie verwendet, um sich einen Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten zu verschaffen".

In Bezug auf diese verspricht Bugatti: "Ein optionales servogesteuertes System setzt einen gyroskopischen Sensor ein, um den Tisch zu nivellieren - im Falle einer Installation an Bord einer Yacht. Jedes Bein kann sich bewegen, um die Bewegung eines Schiffes auszugleichen und dabei perfekt waagerecht zu bleiben. Das System kann sich in nur 5 Millisekunden verstellen, und die Bewegung wird völlig geräuschlos und vibrationsfrei ausgeführt."

Der Tisch ist produktionsgemäß aus Kohlefaser gefertigt und mit dem Bugatti-Emblem versehen, das in den Rahmen eingelassen ist. Er hat auch ein Gehäuse aus Aluminium und Titan mit Taschen aus Edelstahl, die mit Leder gefüttert sind. Es gibt auch einen 13-Zoll-Touchscreen, mit dem die Ergebnisse im Auge behalten werden, und die Queues bestehen aus eloxierten und CNC-gefrästen Aluminiumenden, die das gleiche Design wie die Autos von Bugatti haben.

Werbung:

Der größte Haken an diesen Tischen ist, dass nur 30 Exemplare gebaut werden, und aufgrund ihrer extrem begrenzten Auflage hat Bugatti den genauen Preis nicht genannt. Die gute Nachricht ist, dass es einige Farbvarianten gibt, wobei die Alternativen Black Carbon & Orange, Blue Carbon und Cream & Tan zur Verfügung stehen.