Bugatti hat ein brandneues Einzelstück vorgestellt

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Bugatti hat ein brandneues Einzelstück auf Basis des W16 Mistral vorgestellt, das von einem der weltweit beliebtesten literarischen Werke inspiriert ist. Neben dem Namen W16 Mistral heißt es auch "Le Retour du Jeune Prince" ("Die Rückkehr des jungen Prinzen") und zollt dem ikonischen Der kleine Prinz des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry Tribut.

Das Projekt wurde von einem langjährigen Bugatti-Sammler in Auftrag gegeben, der auch seine eigene Fortsetzung der berühmten Geschichte schrieb, wobei Bugattis Sur Mesure-Abteilung diese persönliche Verbindung in ein rollendes Kunstwerk verwandelte.

Er verfügt über ein komplett maßgeschneidertes Farbschema aus Kupfer und Bronze, das das Mondlicht nachahmt, das sich von der Erde reflektiert. Das Äußere ist mit handgefertigten Details gefüllt, darunter ein handbemalter Sternenhimmel, der sich über die hintere Karosserie und den Flügel erstreckt. Versteckt unter der Luftbremse befindet sich eine spezielle Illustration, die eine der ikonischsten Szenen des Buches mit dem kleinen Prinzen und dem Fuchs zeigt.

Die Individualisierung geht weit über die Bemalung hinaus. Der Hufeisenkühlergrill erhält goldene Details, die Bremssättel sind aus Kupfer lackiert und selbst die Radkappen sind mit maßgeschneiderten Lackierungen ausgestattet. Im Motorraum finden Sie individuelle Gravuren von Figuren aus Der kleine Prinz, die in den legendären quad-turbogeladenen 8,0-Liter-W16-Motor eingraviert sind.

Es steckt noch viel mehr dahinter, und Bugattis Sur Mesure-Team hat tausende Stunden in diese maßgeschneiderte Farbvariante investiert. Du kannst es unten sehen.