Buddys können ab morgen Rainbow Six: Extraction zusammen spielen

Um mehr Spieler auf Rainbow Six: Extraction aufmerksam zu machen, möchte Ubisoft allen Käufern des Taktik-Shooters die Möglichkeit geben, zwei ihrer Freunde zum Spielen...

Selbst infizierte PCs erfüllen Mindestanforderungen von Rainbow Six: Extraktion

am 6. Januar 2022 um 13:01 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

In knapp zwei Wochen startet Rainbow Six: Extraction auf den meisten aktuellen Plattformen und deshalb ist es nun an der Zeit herauszufinden, ob diejenigen unter euch,...