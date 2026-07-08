Buckshot Roulette ist gerade auf Xbox-Konsolen und Game Pass gestartet

HQ

Obwohl es schon seit geräumter Zeit versprochen wurde, warten Fans auf Xbox-Konsolen darauf, dass Buckshot Roulette in ihr Ökosystem landet. Zuvor wurde angenommen, dass dieses Debüt 2025 stattfinden würde, aber dann wurde die Edition auf 2026 verschoben, wodurch auch die Game Pass-Einführung des Projekts auf 2026 verschoben wurde.

Jedenfalls befinden wir uns jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 und es gibt endlich gute Nachrichten bezüglich der Präsenz von Buckshot Roulette auf Xbox-Geräten. Das Spiel ist gerade für Xbox One, Xbox Series X/S und den Microsoft PC Store erschienen, was bedeutet, dass man für den beeindruckenden Preis von 2,99 Dollar ein Exemplar von Mike Klubnikas Indie-Hit erwerben kann.

Es ist auch erwähnenswert, dass die versprochene Game Pass-Aufnahme gerade eingetreten ist, was bedeutet, dass du Buckshot Roulette auch über den Abonnementdienst spielen kannst.

Was Buckshot Roulette betrifft, so ist dies ein russisches Roulettespiel, bei dem das Ziel ist, gegen einen Dealer anzutreten, bei dem kein Platz für Verlierer ist. Du musst dich verdoppeln, dein Glück herausfordern, das System spielen – alles in der Hoffnung, lebend davonzukommen, denn der Dealer will dich nicht um Geld betrügen, sondern will nichts lieber, als dir eine 12er-Schrotflinte direkt in den Kopf zu jagen. Hardcore, oder?

Sehen Sie sich unten den Xbox-Launch-Trailer für Buckshot Roulette an, und für mehr zum Spiel sollten Sie unsere spezielle Rezension nicht verpassen.