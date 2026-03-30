Buckelwal zum dritten Mal an der deutschen Küste gestrandet

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Ein Buckelwal ist zum dritten Mal in flachen Buchten vor der Ostseeküste Deutschlands gestrandet, was ernsthafte Bedenken um sein Überleben aufwirft. Der etwa 10 Meter lange männliche Wal, der nach dem Strand von Timmendorfer Strand den Spitznamen Timmy trug, wirkte am Sonntag schwach und krank, mit eingeschränkter Atmung und wenig Reaktion auf nahegelegene Schiffe, so Meereswissenschaftler.

Die Behörden richteten ein 500 Meter großes Sperrgebiet ein, damit der Wal sich ausruhen und sich möglicherweise befreien kann, aber Experten sagen, dass sich der Zustand des Tieres verschlechtert. Es wird angenommen, dass der Wal durch ein Fischernetz verletzt und beim Verfolgen von Fischen oder durch Unterwasserlärm desorientiert wurde. Ostseegewässer, denen das richtige Salz und die Ernährung für Buckelwale fehlt, erschweren ihre Überlebenschancen.

Die Timmy wurde erstmals am 3. März in der Ostsee gesichtet und ist seitdem trotz Rettungsmaßnahmen, darunter das Vertiefen des Kanals und die Führung durch deutsche und dänische Gewässer, mehrfach gestrandet. Selbst wenn sich der Wal wieder befreit, steht eine 310 Meilen lange Reise vor sich, um sicherere Atlantikgewässer zu erreichen, was die Prognose laut Burkard Baschek, Direktor des Deutschen Maritimen Museums, "relativ gering" macht.