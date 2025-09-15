Buchhandlung verbietet Bücher von Stephen King, nachdem sie gesagt hat, dass "Charlie Kirk die Steinigung von Schwulen befürwortet"

HQ

Gestern haben wir Ihnen die Nachricht gebracht, dass Stephen King sich dafür entschuldigt, dass er gesagt hat: "Charlie Kirk befürwortete die Steinigung von Schwulen" (hier). Nun hat Belfast Books, eine bekannte Buchhandlung in Irland, den drastischen Schritt unternommen, alle Bücher von Stephen King aus ihrem Bestand zu nehmen, nachdem der Autor diese Bemerkungen gemacht hatte. Der Laden bezeichnete Kings Kommentare als zutiefst beleidigend und argumentierte, dass selbst eine spätere Entschuldigung den verursachten Schaden nicht behoben habe. Die Entscheidung hat eine Online-Debatte ausgelöst, wobei einige Leser den Schritt unterstützen und andere ihn als Überreaktion ansehen. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!