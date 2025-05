Bubsy in the Purrfect Collection enthält vier Titel in insgesamt acht Versionen

Bei weitem nicht jeder erinnert sich an Bubsy the Bobcat, der Mitte der 90er Jahre eine kurze, aber ziemlich intensive Karriere hatte, in einer Zeit, in der jedes Unternehmen das Gefühl hatte, ein Plattform-Maskottchen zu brauchen.

Viele von ihnen waren unterdurchschnittlich, aber einige stachen heraus und schafften es, große Namen zu werden, und Bubsy lag irgendwo dazwischen. Insgesamt ergab dies sechs Spiele, wobei das letzte - Bubsy: Paws on Fire - im Jahr 2019 veröffentlicht wurde. Im Moment arbeiten Atari und Limited Run Games an einer Sammlung namens Bubsy in the Purrfect Collection, die die Klassiker der 90er Jahre enthält, und jetzt haben sie uns mehr über den Inhalt erzählt.

Es stellt sich heraus, dass es insgesamt vier Spiele gibt, die in mehreren Versionen verfügbar sein werden. Wenn Sie zum Beispiel die Mega Drive Ausgabe von Bubsy in Claw's Encounters of the Furred Kind spielen möchten, können Sie das tun, oder warum nicht die Game Boy -Adaption von Bubsy II. Hier ist die Liste von allem, was enthalten ist:

• Bubsy in Claws: Begegnungen der pelzigen Art (Super Nintendo, Super Famicom, Sega Mega Drive)

• Bubsy II (Super Nintendo, Sega Mega Drive, Game Boy)

• Bubsy in Fractured Furry Tales (Atari Jaguar)

• Bubsy 3D (PlayStation)

Wir wissen nicht, wann die Kollektion auf den Markt kommen wird, aber sie wird 2025 für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen.