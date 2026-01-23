Bubsy 4D wird im Mai auf PC und Konsolen erscheinen

HQ

Als es im August 2025 in der Pre-Show von Gamescom Opening Night Live der Welt vorgestellt wurde, standen Atari und der Entwickler Fabraz wirklich im Rampenlicht, als die Fans begeistert von der Rückkehr von Bubsy in Form einer brandneuen und nummerierten Folge namens Bubsy 4D waren.

Während der deutschen Show durften wir das Spiel selbst ausprobieren und waren angenehm überrascht von dem, was wir erlebt haben. Springen wir in die Gegenwart: Es wird nicht mehr lange dauern, bis alle diesen flüssigen und speedrunnable Plattformer spielen können, da das Veröffentlichungsdatum bereits im Mai bekannt gegeben wurde.

Es erscheint auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 und Switch 2, Bubsy 4D wird offiziell am 22. Mai veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund wurde ein neuer Trailer geteilt, den Sie unten sehen können, und es wurde bestätigt, dass Vorbestellungen für die physische Ausgabe offen sind, die für die Switch-Editionen erscheint und eine Spielkarte, eine versteckte Außenbox, ein Benutzerhandbuch, ein Poster und ein Artbook anbieten – alles für 39,99 $ auf der Switch 1 und 49,99 $ auf der Switch 2. Wenn Sie nur ein digitales Spiel auf einer der gesamten Plattformen wollen, liegt der Preis bei sehr erschwinglichen 19,99 $.

Auf sehr Bubsy Weise hat die titelgebende Figur zu dieser Ankündigung ein Zitat abgegeben, das erklärt: "Macht euch bereit für das Comeback, das ihr nie kommen gesehen habt. Es ist kein Geheimnis, dass ich eine fragwürdige Erfolgsbilanz habe, aber Atari und Fabraz sind fest entschlossen, mir das Spiel zu geben, das ich immer verdient habe. Diesmal sind meine Krallen draußen und ich bin bereit, mich zu zeigen."

Freust du dich darauf, Bubsy 4D zu spielen?