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Spulen wir zurück ins Jahr 1995, als meine beiden älteren Brüder und ich zum ersten Mal auf den rothaarigen Bubsy trafen. Ich war sieben Jahre alt und erinnere mich, wie wir sorgfältig durch die Auswahl der Spiele im örtlichen Videoladen stöberten, und aus irgendeinem Grund fühlten wir uns zu dem fröhlichen Luchs auf dem Cover hingezogen. Danach ist meine stärkste Erinnerung eine Mischung aus Frustration, Enttäuschung und Resignation. Das Spiel war einfach zu kompliziert für mein siebenjähriges Ich, und ich erinnere mich, dass wir nicht viele Level durchgekommen sind.

Meine Bekanntschaft mit Bubsy hätte dort enden können, und viele Rezensionen der späteren Spiele deuten darauf hin, dass das wahrscheinlich so sein sollte. Aber manche Spieleserien haben das Talent, sich wieder in dein Bewusstsein zu kämpfen und tauchen ab und zu wie ein Spring-in-the-Box auf. Manchmal tauchte Bubsy auf YouTube-Kanälen wie Angry Video Game Nerd auf, und manchmal in Listen schlechter Spiele. Trotz dieser wechselhaften Geschichte hatte Bubsy 4D etwas Ansprechendes an, als es auf der Liste der kommenden Rezensionsexemplare landete.

Ja, er ist wieder da.

Jetzt, etwas mehr als dreißig Jahre später, ist Bubsy beim in New York ansässigen Spielestudio Fabraz gelandet, wo dies folgt, nachdem Atari 2023 einen Großhandel mit dem ehemaligen Publisher Accolade abgeschlossen hat. Fabraz ist ein Indie-Studio, das für Titel wie Demon Turf, Slime-san und Planet Diver bekannt ist, und rückblickend freue ich mich berichten zu können, dass Ataris Wagnis, ihnen die Zügel zu übergeben, uns etwas so Seltenes wie ein wirklich gutes Bubsy-Spiel beschert hat.

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Fabraz hat definitiv seine Hausaufgaben gemacht. Bubsy ist blitzschnell, die Woolies lieben immer noch Garn, und die Welten sausen mit halsbrecherischer Geschwindigkeit vorbei. Oberflächlich betrachtet wirkt alles für diejenigen von uns, die Erfahrung mit den früheren Teilen der Serie haben, sehr vertraut, aber die Entwickler haben auch tief in die Archive gegraben und Figuren wie Oblivia, Terry und Terri entdeckt, die ursprünglich in der unglücklichen TV-Serie von 1993 vorkamen. Die albtraumhaften Gegnerstellungen sind verschwunden, der Luchs ist verschwunden, der aus dem Bildschirm läuft, verschwunden ist das Gefühl, nach nur einem unglücklichen Treffer eines Feindes ins Leere reduziert zu werden. Fabraz hat darauf hingewiesen, was an den Originalspielen am frustrierendsten war, und etwas Neues entstehen lassen.

Die cel-shaded-Grafik ist beeindruckend.

Bubsy 4D beginnt damit, dass die Gruppe bei Bubsy zu Hause sitzt und mit seiner alten Videokamera spielt. Plötzlich platzt der Rattenwissenschaftler Virgil herein und verkündet, dass die Woolies zurück sind und diesmal die Schafe des Planeten stehlen statt Wolle, mit dem Ziel, ihr eigenes goldenes Supergarn herzustellen. Der Plan scheitert jedoch, die Schafe stürzen ihre Entführer und bauen "Baabots", eine Armee schaafähnlicher Roboter, die zurückkehren, um das gesamte goldene Garn zu erbeuten. Natürlich darf dies nicht weitergehen, und bald gerät die Bande in eine intergalaktische Verfolgungsjagd.

Die Handlung ist absichtlich trivial, und die Dialoge machen sich sowohl über diese als auch über die wechselhafte Geschichte der Serie lustig. Die Synchronisation ist größtenteils unterhaltsam, und der klassische Spruch der Figur "Was könnte denn schiefgehen?" wird mit mehr Finesse denn je vorgetragen.

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Eine Demoversion ist seit etwas mehr als einem Monat auf Konsolen und seit letztem Herbst auf dem PC verfügbar, wo die Reaktionen überraschend positiv waren, besonders im Vergleich zu den früheren Flops der Serie. Ein Detail, das mir besonders aufgefallen ist, ist das Lob für die präzise Steuerung des Spiels, dem ich zunächst skeptisch gegenüberstand, aber trotzdem neugierig war, da ein zentraler Teil von Bubsy 4D das Speedrunning ist; Er kämpfte sich durch die Level, um die globalen Bestenlisten zu erklimmen. Nach ein paar Levels fiel mir auf, dass ich volle 25 Minuten gebraucht hatte, um ein Level zu beenden, nur um dann festzustellen, dass der Weltrekord bei etwas mehr als zweieinhalb Minuten lag. Ich hatte Zeit zum Nachdenken: Was ist so fantastisch an diesen Steuerungen? Ein paar Stunden später, als ich das Spiel beendet hatte, fiel mir der Groschen. Es ist einfach eine Frage, sich hineinzustürzen, die Tastenkombinationen ins Muskelgedächtnis zu schreiben und es zu wagen, "loszulassen".

Eine Demo ist jetzt verfügbar, falls du es ausprobieren möchtest.

Es gibt so viele positive Dinge über die Steuerung zu sagen, dass ich mit den ganz Grundlagen beginnen möchte: Die Reaktion fühlt sich genau richtig an. Bubsy kann einen Sixpence drehen, schnelle Angriffe im Flug ausführen und anmutig durch die Luft gleiten. Dazu kommt noch eine neue Fähigkeit, bei der sich der Luchs zu einer Kugel zusammenrollt und durch die Level saust. Zugegeben, es brauchte einige Neustarts und eine Reihe von Flüchen, bis ich das System beherrschte, aber sobald die Steuerung zur zweiten Natur ist, entfaltet das Spiel wirklich seine Stärke, und es ist eine fantastische Freude, die verschiedenen Planeten erneut zu besuchen.

Unterwegs kannst du auch neue Fähigkeiten und Skins von den Cousins Terry und Terri kaufen. Einige Upgrades verbessern das Klettern und Springen, was die gesamte Spieldynamik verändert, während kosmetische Entscheidungen es ermöglichen, Bubsys Aussehen anzupassen oder ihn sogar genau so aussehen zu lassen, wie man ihn von früher in Erinnerung hat. Außerdem scheut sich Bubsy nicht, die vierte Wand zu durchbrechen. Er kommentiert Dinge, die während des Spiels passieren, und sogar wenn man pausiert oder Änderungen im Menüsystem vornimmt. Wenn du seinen Dialog ausschaltest, wirft er dir Zensur vor, und wenn du im falschen Moment pausierst, beschwert er sich über dein Timing. Darüber hinaus gibt es viele weitere kleine versteckte Perlen, die Sie selbst entdecken können.

Bubsy liebt es, die vierte Wand zu durchbrechen.

Optisch hat Fabraz sich für einen Cel-Shading-Stil entschieden, der dem Spiel ein schönes, cartoonhaftes Flair verleiht. Das funktioniert hervorragend für die Charaktere und die Gegner, aber leider nicht ganz so gut für die Umgebungen, in denen sie sich befinden. Ich verstehe vollkommen, dass ein Spiel mit so starkem Fokus auf Speedrunning eine makellose Bildrate priorisieren muss, aber wenn das auf Kosten der Details geht, ist das für mich ein Nachteil. Die Welten sind sicherlich bunt und charmant, wirken aber stellenweise eher leer, da das Leveldesign offen ist und viele alternative Wege für Abenteuerlustige bietet und klar markierte Wege für diejenigen, die lieber auf Nummer sicher gehen. Das Abenteuer erstreckt sich außerdem über drei einzigartige Planeten, die jeweils aus Garn, Wellpappe und Müll bestehen. Jede neue Welt bringt neue Herausforderungen und Feinde mit sich, die das Leben des Luchs in eine schweißtreibende Tortur verwandeln.

Die Welten sind manchmal ziemlich leer.

Im Laufe der Jahre habe ich die Plattformspiele, die den Spieler an die Hand halten, ziemlich satt. Super Mario zum Beispiel ist nicht mehr so gnadenlos wie auf dem NES, aber in Bubsy 4D wurde mir schnell klar, dass Fabraz ein empfindliches Gleichgewicht gefunden hat und fest auf der richtigen Seite der Herausforderungsskala landet. Ein Plattformer sollte knifflig sein, aber er sollte uns keine grauen Haare oder posttraumatischen Stress bereiten. Es gab definitiv Momente, in denen ich das Spiel aus purer Erschöpfung auf dem Schwierigkeitsgrad ausgeschaltet habe, aber als ich später auf dasselbe Level zurückkehrte und die Steuerung besser verstand, verspürte ich stattdessen eine riesige Freude darüber, wie weit ich gekommen war. Dennoch ist das Spiel nicht völlig unerbittlich. Es gibt viele Speicherpunkte in Form von Katzenboxen, und man muss selten große Abschnitte erneut spielen, um zurückzukommen. Doch bevor man die Steuerung perfekt beherrscht, können bestimmte Hindernisse fast unüberwindbar erscheinen.

Natürlich ist es im Grunde ein gutes Zeichen, mehr zu wollen, aber es hätte länger dauern sollen.

Das Setup folgt einer traditionellen Plattformer-Formel, bei der man sich durch vier oder fünf Level arbeitet und dann gegen einen Boss antritt. Meiner Meinung nach ist ein guter Bosskampf einer, der mehrere Versuche erfordert, bei denen man anfangs kläglich scheitert, aber mit jedem weiteren Versuch lernt man die Muster des Bosses kennen und einen Weg nach vorne findet. Wenn der Boss schließlich fällt, breitet sich ein unglaublich befriedigendes Gefühl im Herzen aus, und genau so ist es hier. Bubsy 4D ist auf die allerbeste Weise herausfordernd, und doch ist das Abenteuer leider eher kurz. Ich drücke die Daumen für zukünftige DLCs, die mehr Welten hinzufügen, denn insgesamt hat das Spiel 4-5 Stunden gedauert, und bei einem zweiten Durchgang könnten die meisten Leute diese Zeit leicht halbieren.

Bubsy 4D zusammenzufassen ist eine viel unterhaltsamere Aufgabe, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Natürlich verhindern die kurze Spielzeit, die gelegentlich kargen Umgebungen und die visuellen Kompromisse aus Gründen der Bildrate, dass das Spiel die höchsten Plattformen erreicht. Aber sobald die Steuerung dort sitzt, wo sie sein sollte, und du mit einem Lächeln über den Bildschirm saust, verblassen die grafischen Schwächen in Bedeutungslosigkeit. Fabraz hat das scheinbar Unmögliche erreicht: Sie haben die alte Quelle der Peinlichkeit beseitigt und den rothaarigen Bubsy wieder relevant gemacht. Es ist vielleicht kein bahnbrechendes und makelloses Meisterwerk, aber ein wirklich starkes, herausforderndes und unglaublich unterhaltsames Plattform-Juwel, das die Erwartungen bei weitem übertrifft. Für den siebenjährigen Jungen, der einst vor dem Leihspiel verzweifelt seufzte, ist die Genugtuung total. "Was könnte schon schiefgehen?" Bubsy fragte sich einmal. Diesmal lautet die Antwort: überraschend wenig.