BTS-Fans schießen Diablo IV-Song an die Spitze der Charts

Halsey und SUGA von BTS auf einen neuen Song über Lilith aus Diablo IV zu setzen, klingt vielleicht nicht nach einem Erfolgsrezept, aber wir haben die Macht der BTS-Armee eindeutig unterschätzt. Jetzt hat die neue Single den ersten Platz in den Alternative Digital Song Sales Charts erreicht.

Dies geht aus Billboard hervor, das auch behauptet, dass sich der Song in über einer Woche über 7.000 Mal verkauft hat, was für physische Verkäufe viel ist. Abgesehen davon, dass Diablo IV musikalisch direkt an die Spitze der Charts gerockt hat, hat es sich auch als der am schnellsten verkaufte Blizzard-Titel aller Zeiten erwiesen.

Es hat kürzlich den höllischen Meilenstein von 666 Millionen US-Dollar überschritten und wird von nun an nur noch mehr Geld verdienen. Schaut euch hier unsere Rezension von Diablo IV an, falls ihr das Spiel noch nicht selbst ausprobiert habt.