Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom und Nick Mohammed werden in der Sendung "Deep Cover" von Prime Video zu falschen Kriminellen

Amazon hat einen weiteren großen Film vorgestellt, den es auf seiner Streaming-Plattform Prime Video vorstellen will. Dies ist eine Action-Komödie, in der Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom und Nick Mohammed als Improvisationsschauspieler auftreten, die in die kriminelle Unterwelt Londons geschickt werden.

Howard, bekannt als Deep Cover, führt die Besetzung als Impro-Comedy-Lehrerin an, die befürchtet, ihre Chancen auf Ruhm und Erfolg verspielt zu haben, und von einem von Sean Bean gespielten Detektiv angesprochen wird, um ihm zu helfen, gefährliche Kriminelle zur Strecke zu bringen. Um den Job zu erledigen, meldet sie zwei ihrer Schüler, gespielt von Orlando Bloom und Nick Mohammed, an, und das Trio findet bald heraus, dass sie mehr abgebissen haben, als sie kauen können.

Deep Cover wird am 12. Juni auf Prime Video debütieren, und ihr könnt den Trailer und die offizielle Zusammenfassung des Films unten sehen.

"Deep Cover ist eine rasante Actionkomödie mit Bryce Dallas Howard in der Hauptrolle als Kat, einer Impro-Comedy-Lehrerin, die sich zu fragen beginnt, ob sie ihre Chance auf Erfolg verpasst hat. Als ein Undercover-Polizist (Sean Bean) ihr die Rolle ihres Lebens anbietet, rekrutiert sie zwei ihrer Schüler (Orlando Bloom und Nick Mohammed), um das Londoner Gangland zu infiltrieren, indem sie sich als gefährliche Kriminelle ausgeben."