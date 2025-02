Bryan Cranston hat Invincible Rollen mehrfach abgelehnt

HQ

Während es in Staffel 3 von Invincible eine Art Breaking Bad-Wiedersehen gibt, da Aaron Paul und Jonathan Banks die Charaktere in der Superhelden-Serie sprechen, gibt es einen Ehemaligen aus der erfolgreichen TV-Serie, den das Invincible -Team einfach nicht an Bord holen kann.

Im Gespräch mit DiscussingFilm verriet der Schöpfer von Invincible, Robert Kirkman, dass Bryan Cranston eine seiner Traumbesetzungen ist, aber jedes Mal, wenn sie ihm etwas anbieten, lehnt er ab. "Ich denke, wir bieten Bryan Cranston jede Saison eine Rolle an. Das ist zu unserer Tradition geworden, und seine Tradition ist, dass er uns ablehnt", sagte er. "Aber wir holen dich wieder, Bryan, und wir werden sehen, was das nächste Mal passiert. Daumen! Bryan Cranston ist buchstäblich der einzige Schauspieler, der uns abgelehnt hat."

Invincible hat bereits eine gestapelte Besetzung, darunter Steven Yeun in der Hauptrolle, neben J.K. Simmons, Mahershala Ali, Walton Goggins, Seth Rogen, Zazie Beets und mehr. Man könnte sich fragen, ob sie mehr Stars brauchen, aber es ist immer interessant zu sehen, wer mit jeder neuen Staffel zur Besetzung stößt.

Wen sollte Bryan Cranston in Invincible spielen?