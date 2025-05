Bryan Cranston hat in "Everything's Gonna Be Grand" Probleme im Showbusiness

Obwohl er fast 70 Jahre alt ist, ist Bryan Cranston immer noch ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Er war gerade als exzentrischer Studiomanager Griffin Mill in The Studio zu sehen und wird bald in The Phoenician Scheme wieder mit Wes Anderson zusammenkommen, in der Rückkehr von Malcom in the Middle zu sehen sein, in dem Spin-off Beowolf Grendel und mehr mitspielen. Tatsächlich ist ein bevorstehendes Projekt ein Drama, in dem Cranston an der Seite von Allison Janney als Oberhaupt einer Familie von kämpfenden Showbusiness-Leuten auftritt, wobei es sich um einen Film handelt, der bereits im Juni dieses Jahres in die Kinos kommen wird.

Dieser Film stammt von Lionsgate, ist unter dem Namen Everything's Going to Be Great bekannt und dreht sich um Buddy und Macy Smart (Cranston und Janney), die versuchen, ein finanziell turbulentes Leben zu überstehen, während sie ihre Söhne Lester und Derrick großziehen. Dies wird umso schwieriger, als Buddy beschließt, einen großen Durchbruch zu wagen, der ihr Leben für immer verändern könnte, während Macy die Smart-Familie stützen muss, während Buddys Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet ist.

Everything's Going to Be Great kommt bereits am 20. Juni in die Kinos, und da diese Zeit immer näher rückt, könnt ihr euch unten den Trailer des Films sowie die offizielle Zusammenfassung ansehen.

"Es gibt kein Geschäft wie das Showbusiness – für Buddy und Macy Smart (Bryan Cranston und Allison Janney) bedeutet das ein unvorhersehbares Leben im regionalen Theater, während sie versuchen, ihre radikal unterschiedlichen Söhne Lester und Derrick großzuziehen. Trotz allem verfolgt Buddy seine unaufhaltsamen Träume, und Macy muss alles zusammenbringen und die Familie über Wasser halten. Während sich die Familie mit Identität und Zugehörigkeit auseinandersetzt, teilt sie eine humorvolle und herzliche Reise der Selbstfindung und lernt, wie wichtig es ist, sein Rampenlicht zu besitzen, egal in welcher Lebensphase man sich befindet."