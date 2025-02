Bryan Cranston als Walter White knackt die Top 5 der TV-Auftritte dieses Jahrhunderts

Eine Liste der 100 besten TV-Auftritte des Jahrhunderts ist bisher im Internet aufgetaucht, und Sie können sicher sein, dass die Leute zerrissen sind, weil ihre Favoriten es nicht auf die Liste geschafft haben oder nicht so weit oben stehen, wie sie es sich erhofft hatten.

Die Liste stammt von Variety, und obwohl wir nicht auf das ganze Ding eingehen werden, laufen die Top fünf auf Bryan Cranston als Walter White in Breaking Bad, Lisa Kudrow als Valerie Cherish in The Comeback, Elizabeth Moss als Peggy Olson in Mad Men, Jeremy Strong als Kendall Roy in Succession und Julia Louis-Dreyfus als Selina Meyer in Veep hinaus.

Nun, wie bereits erwähnt, hat diese Liste bereits ihren gerechten Anteil an Kontroversen gefunden, da viele Gesichter und Stars fehlen. Tony Soprano wird nicht erwähnt, aber wenn man bedenkt, dass die Serie 1999 startete, ist sie technisch gesehen nicht aus diesem Jahrhundert.

Was ist Ihrer Meinung nach die beste TV-Leistung dieses Jahrhunderts?

