Brüssel bestraft Elon Musks X: 120 Millionen Euro wegen Verstößen gegen digitale Regeln

Elon Musks Social-Media-Plattform X wurde von der Europäischen Kommission mit einer Geldstrafe von 120 Millionen Euro (140 Millionen US-Dollar) wegen Verstoßes gegen neue EU-Digitalgesetze belegt, was die erste Durchsetzung des Digital Services Act (DSA) des Blocks darstellt.

Die Verstöße, die seit zwei Jahren untersucht werden

Die Verstöße, die seit zwei Jahren untersucht werden, umfassten ein "irreführendes" blaues Häkchen-Verifikationssystem, das es Abonnenten ermöglichte, verifizierten Status zu kaufen, mangelnde Transparenz in der Werbung und das Versäumnis, Forschern Zugang zu öffentlichen Daten zu gewähren. Die Geldstrafe reduziert sich auf 45 Millionen Euro für das Blue-Check-System, 35 Millionen Euro für Werbeverletzungen und 40 Millionen Euro für Datenzugriffsverstöße.

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technologieregulierung, sagt: "Nutzer mit blauen Häkchen zu täuschen, Informationen in Anzeigen zu verschleiern und Forscher auszuschließen, haben online in der EU keinen Platz" (laut Reuters und The Guardian).

Das Urteil könnte die Technologiebeziehungen zwischen EU und den USA belasten

Das Urteil könnte die Technologiebeziehungen zwischen der EU und den USA belasten und möglicherweise die Aufmerksamkeit von Donald Trumps Regierung auf sich ziehen. Musk hat 90 Tage Zeit, um einen Aktionsplan einzureichen, und könnte gegen die Entscheidung Berufung einlegen, wie es auch andere Tech-Giganten, darunter Apple, getan haben.

Drei weitere laufende Untersuchungen zu X konzentrieren sich auf Inhaltsmoderation und Algorithmen, einschließlich möglicher Gesetzesverstöße gegen Anstiftung zu Gewalt oder Terrorismus. Unterdessen hat die EU Verpflichtungen von TikTok erhalten, um die Anforderungen an Werbetransparenz zu erfüllen.