Brushes with Death wird die erste Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance II sein, Warhorse Studios kündigt in den sozialen Medien an, wo sie auch das Startdatum bekannt geben, das am 15. Mai stattfinden wird. Die Erweiterung wird mehrere neue Spielmechaniken einführen, darunter das Erlernen des Entwerfens und Bemalens eigener Schilde.

Die Geschichte wird sich auf einen rätselhaften Künstler mit einer dunklen Vergangenheit konzentrieren und die erste von drei geplanten Geschichten sein, wobei Legacy of the Forge und Mysteria Ecclesiae später im Jahr veröffentlicht werden.

Warhorse Studios hat außerdem angekündigt, dass gleichzeitig mit Brushes with Death ein kostenloses Update veröffentlicht wird, das neue Minispiele wie Bogenschießen und Pferderennen sowie mehrere kleinere Optimierungen enthält, die darauf abzielen, das Spielerlebnis zu verbessern und zu straffen.

Freuen Sie sich auf Brushes With Death ?