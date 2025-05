Bruder des ehemaligen Alpine-Chefs, der diese Woche zurückgetreten ist, wurde mit "großen Mengen Bargeld" verhaftet

HQ

Am vergangenen Mittwoch gab das Formel-1-Team von Alpine eine große Veränderung bekannt: Franco Colapinto wird den Platz von Jack Doohan als Hauptfahrer für die nächsten fünf Rennen einnehmen. Es kam Stunden, nachdem Teamchef Oliver Oakes auf mysteriöse Weise aus persönlichen Gründen zurückgetreten war.

Heute ist bekannt, dass Olivers Bruder, William Oakes, eine Woche zuvor wegen "Transfers von kriminellem Eigentum" verhaftet worden war. Er wurde am 1. Mai in der Gegend von Silverstone Park in Northamptonshire mit "einer großen Menge Bargeld" angehalten und in Gewahrsam genommen. Eine Woche später trat Oliver zurück.

Es ist nicht bekannt, ob Olivers unerwarteter Rücktritt wegen der Verhaftung seines Bruders erfolgte, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Und Flavio Briatore, Alpine Executive Advisor, der vorübergehend seine Aufgaben übernehmen wird, hatte bestritten, dass Oliver wegen eines Zerwürfnisses zwischen den beiden zurückgetreten sei, und sagte auf Instagram: "Ich und Oli haben eine sehr gute Beziehung und hatten langfristige Ambitionen, dieses Team gemeinsam voranzubringen. Wir respektieren Olis Rücktrittsantrag und haben daher seinen Rücktritt angenommen. Die Gründe haben nichts mit dem Team zu tun und sind persönlicher Natur."

Die Familie Oakes ist mit Dimitry Mazepin verbunden, einem russischen Geschäftsmann, der eng mit Wladimir Putin verbunden ist und Vater des ehemaligen Formel-1-Fahrers Nikita Mazepin ist. Mazepin war Anteilseigner von Hitech GP, einem Team, das 2015 von Oliver Oakes gegründet wurde, aber die Anteile von Mazepin wurden im März 2022, nach der russischen Invasion in der Ukraine, an Oakes abgetreten.