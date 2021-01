Bruchlandung bei Riders Republic: Extremsportspiel auf unbestimmte Zeit verschoben

You're watching Werben

Im September wurde uns eine Fortsetzung von Steep vorgestellt, Riders Republic heißt das Game. Ubisoft wollte das kompetitive Extremsportspiel am 25. Februar veröffentlichen, doch dieser Termin gilt nicht länger. Das französische Unternehmen entfernte den Release-Termin am Abend und listet seitdem nur ein grobes 2021. Das Game soll also irgendwann in diesem Jahr erscheinen, genauer geht es aktuell nicht. Ubisoft-Fans bekommen im Frühjahr also nur Prince of Persia: The Sands of Time Remake und eine erste Erweiterung ("A New God") für Immortals: Fenyx Rising zu Gesicht.