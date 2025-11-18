Bruch: Viele Webseiten sind wegen Cloudflare-Problemen offline, darunter X, OpenAI, League of Legends... und ja, Gamereactor

HQ

Wenn du versuchst, deine Lieblingswebsites zu laden und nichts funktioniert, bist du nicht allein. Ab etwa Mittag hat ein großer Ausfall bei Cloudflare, dem Dienst, der viele Websites bereitstellt und schützt, weitreichende Störungen verursacht.

Überwachungsseiten wie Downdetector zeigen ab etwa 12:20 Uhr MEZT einen Anstieg der Meldungen. Leute berichten, dass X (früher Twitter), OpenAI, League of Legends... und ja, Gamereactor sind alle am Boden oder verhalten sich seltsam.

Cloudflare hat bestätigt, dass sie das Problem untersuchen, aber bisher gibt es keinen klaren Zeitplan, wann alles wieder normal sein wird. Es scheint, dass das Problem auf ihrer Seite liegt und nicht bei den einzelnen Webseiten, sodass nicht viel zu tun bleibt außer zu warten.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

[Aktualisierung]

Ein paar Stunden später wurde das Problem behoben, und Cloudflare hat die Quelle des Ausfalls identifiziert. Laut dem Systemstatus von Cloudflare traf ein ungewöhnlicher Datenschub einen seiner Kerndienste und führte zu erhöhten Fehlerraten in Teilen seines globalen Netzwerks.

Cloudflare-Systemstatus: "Während unserer Behebungsversuche haben wir den WARP-Zugang in London deaktiviert. Nutzer in London, die versuchen, über WARP auf das Internet zuzugreifen, werden eine Verbindungsfehler erleben. Das Problem wurde identifiziert und eine Lösung wird umgesetzt."

Dann fügen sie hinzu: "Eine Lösung wurde durchgeführt und wir glauben, dass der Vorfall nun behoben ist. Wir überwachen weiterhin auf Fehler, um sicherzustellen, dass alle Dienste wieder normal sind."