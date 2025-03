Chat-Leak von Trump-Beamten enthüllt Kriegspläne der Vereinigten Staaten

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Ein Versäumnis bei der Cybersicherheit hat die Trump-Regierung erschüttert, nachdem hochrangige Beamte, darunter Pete Hegseth und Marco Rubio, versehentlich geheime Militärpläne in einem ungesicherten Gruppenchat enthüllt hatten.

Der Verstoß kam ans Licht, als der Chefredakteur von The Atlantic, Jeffrey Goldberg, enthüllte, dass er versehentlich in das verschlüsselte Signal-Gespräch aufgenommen wurde, in dem Beamte über bevorstehende US-Luftangriffe gegen Huthi-Ziele im Jemen diskutierten.

Die durchgesickerten Nachrichten enthielten hochsensible operative Details, darunter die Reihenfolge der Angriffe, spezifische Zielorte und Waffenstationierungen, was Besorgnis über Verstöße gegen die nationale Sicherheit auslöste. Den vollständigen Artikel von The Atlantic können Sie hier lesen.