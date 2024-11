Bruce Willis war fast John Wick

Wenn man den Namen der Baba Yaga erwähnt, John Wick, kommt einem sofort Keanu Reeves in den Sinn, aber das war nicht immer so. Während der Entstehung des ersten Films der Franchise, als das erste Drehbuch von Produzent David Leitch auf den Teller gelegt wurde, der zu dieser Zeit auch als Co-Regisseur des Films neben Chad Stahelski galt, war Bruce Willis an dem Projekt beteiligt.

Wie in einem Interview mit Leitch mit The Hollywood Reporter bestätigt wurde, heißt es ausdrücklich: "Wir wurden zum ersten Mal von unserem damaligen Manager Kelly McCormick mit dem Drehbuch in Berührung gebracht, die jetzt meine Frau und Produzentin ist. Sie hatte uns Basil Iwanyk und Peter Lawson von Basils Firma [Thunder Road] vorgestellt, um vielleicht an der zweiten Einheit des Drehbuchs zu arbeiten. Das war also das erste Mal, dass wir es gelesen haben, und ich denke, Bruce Willis könnte zu dieser Zeit daran beteiligt gewesen sein."

Dies fiel offensichtlich ziemlich schnell auseinander und führte dazu, dass Reeves die Hauptrolle in der Franchise übernahm. Es ist unklar, wie lange Willis an dem Film beteiligt war, bevor Reeves auf die Bühne kam, aber im Nachhinein ist es wahrscheinlich eine gute Sache, dass Reeves mitkam, da sein charakteristischer ruppiger Ton, sein Aussehen und seine Prahlerei wahrscheinlich nicht etwas waren, das der SchauspielerDie Hard replizieren konnte.