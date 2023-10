Bruce Willis ist "nicht ganz verbal"

HQ

In einem kürzlichen Interview mit der New York Post teilte der Schöpfer der 80er-Jahre-Erfolgsserie Couples in Crime, Glenn Gordon Caron, ein beunruhigendes Update über seinen engen Freund und ehemaligen Kollegen Bruce Willis.

Er sagte der Zeitung, dass Bruce Willis, der derzeit an der neurodegenerativen Erkrankung frontotemporale Demenz leidet, "nicht ganz verbal" ist. Er erwähnte auch, dass der Schauspieler zwar "nicht mehr über seine "Sprachkenntnisse verfügt", aber "immer noch Bruce" sei.

sagte Caron. "Ich habe mich sehr bemüht, in seinem Leben zu bleiben. Er ist ein außergewöhnlicher Mensch. Was [seine Krankheit] so überwältigend macht, ist, dass, wenn man jemals Zeit mit Bruce Willis verbracht hat, es niemanden gibt, der mehr Lebensfreude hatte als er. Er liebte das Leben und ... Ich habe es einfach geliebt, jeden Morgen aufzuwachen und zu versuchen, das Leben in vollen Zügen zu genießen."

"Ich habe das Gefühl, dass er in den ersten ein bis drei Minuten weiß, wer ich bin", sagte er. "Er ist nicht ganz verbal. Früher war er ein unersättlicher Leser – er wollte nicht, dass das jemand weiß – und jetzt liest er nicht mehr. All diese Sprachkenntnisse stehen ihm nicht mehr zur Verfügung, und doch ist er immer noch Bruce."

Die Nachricht über den Zustand von Bruce Willis ist natürlich sehr erschütternd und unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden.