Bruce Campbell über seine Marvel-Cameos: "Er ist derselbe Charakter, aber wir wissen nicht, wer er wirklich ist"

Regisseur Sam Raimi und Schauspieler Bruce Campbell haben eine großartige Beziehung. Die beiden haben in der Vergangenheit an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet, darunter The Evil Dead und Army of Darkness, sowie an einer Reihe von Marvel-Filmen... in gewisser Weise. Denn während Campbell keine Hauptrolle im Marvel Cinematic Universe oder irgendeinem Marvel-Film hat, ist er in vier verschiedenen Filmen aufgetreten, die alle von Raimi inszeniert wurden.

Von der Raimi Spider-Man-Trilogie bis hin zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat Campbell einen schwer fassbaren Charakter dargestellt, der immer etwas anderes zu tun scheint (er war ein Pizza-Popper-Verkäufer in Multiverse of Madness), und als er ansprach, wer dieser Charakter ist und was seine Motivationen sind, hat der Schauspieler mit ihm gesprochenComicbook.com.

"Die Cameos sind wie in den Spider-Man-Filmen – wenn ihr etwas über das Multiversum wisst, wisst ihr, dass ich jetzt rückwirkend wegen Doctor Strange im Multiversum bin. Ich bin kein Pizzaverkäufer, OK? Es wäre ein großer Fehler zu glauben, ich sei nur ein Pizzaverkäufer, ein Platzanweiser, ein Ringsprecher oder ein Maître d'. Man nennt es das Multiversum, mein Freund. Also, ja, er ist derselbe Charakter, aber wir wissen nicht, wer er wirklich ist. Es wurde noch nicht enthüllt. Ich habe gerade mit den Jungs von Marvel telefoniert, und wir sind kurz davor, es herauszufinden."

Möchtest du, dass sich Campbells Charakter zu einer wichtigeren Figur in der Welt von Marvel entwickelt oder magst du die seltsamen und verrückten Cameos, so wie sie sind?