Brothers: A Tale of Two Sons Remake: A Tale of Two Sons Remake angekündigt

Nach dem durchschlagenden Erfolg von It Takes Two ist Josef Fares ein bekannter Name in der Spieleindustrie, aber jede Geschichte muss irgendwo beginnen. Für Fares war dies 2013 mit dem höchst originellen Brothers: A Tale of Two Sons.

Als erstes Spiel, das bei den diesjährigen The Game Awards angekündigt wurde, kündigte 505 Games an, dass dieser Klassiker nun ein komplettes Remake erhält. Brothers: A Tale of Two Sons Remake erscheint am 28. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Seht euch den ersten Trailer unten an.