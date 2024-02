Josef Fares wurde nach dem großen und kritischen Beifall, den It Takes Two erhielt, zu einer Art Ikone für die Gaming-Branche. Das Koop-Abenteuer hat viele umgehauen, aber in vielerlei Hinsicht war es ein Titel, an dem fast ein Jahrzehnt gearbeitet wurde, wobei Fares seine kreativen Talente bereits 2013 unter Beweis stellte, als das erschütternde Brothers: A Tale of Two Sons erschien. Im Jahr 2024 kehrt genau dieses Abenteuerspiel als neu gestaltetes Erlebnis mit beeindruckender moderner Grafik und einigen zusätzlichen Extras zurück.

Aber bevor ich darauf eingehe, was diese modernen Verbesserungen sind und wie sie Brothers: A Tale of Two Sons verbessern oder beeinflussen, möchte ich zunächst erwähnen, dass die Elemente, die erhalten geblieben sind, immer noch unglaublich gut halten. Die Geschichte ist faszinierend und herzzerreißend zugleich, das Gameplay-System genial und einzigartig, das Leveldesign und die Set-Pieces atemberaubend und verwirrend und die zusätzlichen Erkundungsmöglichkeiten ein Vergnügen, das einer normalerweise sehr, sehr tragischen Handlung willkommenen Charme und Herz verleiht. Unabhängig davon, wie sich die neuen Verbesserungen und Funktionen auf das eigentliche Brothers -Erlebnis auswirken, wenn du noch nie die Gelegenheit hattest, dieses Spiel durchzuspielen, ist dieses Remake eine großartige Gelegenheit, genau das zu tun, und ich würde empfehlen, dies zu tun, da die kurze Dauer bedeutet, dass du in nur ein paar Stunden durch das Spiel cruisen kannst.

Aber wie auch immer, die neuen Elemente. Im Vordergrund stehen die visuellen und Performance-Verbesserungen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich einen Trailer anzusehen, um zu sehen, dass Brothers: A Tale of Two Sons Remake ein grafisches Vergnügen ist. Es ist atemberaubend und wunderschön an so ziemlich jeder Ecke, und es ist klar, dass die Entscheidung, dieses Spiel neu zu machen und es nicht einfach nur zu remastern, eine sehr kluge Entscheidung der Crew von Avantgarden war. Die Levels fühlen sich lebendiger und realistischer an als je zuvor, die Farben sind tiefer und lebendiger, die Charaktere sind leichter zu verstehen, und während du dich durch die Kapitel arbeitest, verliebst du dich dank ihrer großartigen Grafik immer mehr in die Welt. Was die Leistung betrifft, so ist dies auf der PS5 normalerweise sehr gut, aber ich habe hier und da ein paar Einbrüche in der Bildrate bemerkt und war sogar mit ein paar gelegentlichen Fehlern konfrontiert, bei denen ich es geschafft habe, Charaktere während des Jump'n'Run-Spiels an Orten festzustecken, an denen sie nicht sein sollten, was dazu führte, dass ich das Hauptmenü verlassen oder am nächsten Checkpoint neu starten musste.

Wenn ich mir stattdessen das Gameplay anschaue, finde ich Brothers: A Tale of Two Sons Remake viel widersprüchlicher. Um es klar zu sagen, das Rätseldesign und die Jump'n'Run-Elemente sind alle sehr gut gehandhabt und umgesetzt, vielmehr ist es das eigentliche Steuerungsschema, das eine größere Herausforderung darstellt. Da dieses Remake von Anfang an die Möglichkeit bietet, den Koop-Modus auf separaten Controllern zu spielen, muss man sich fragen, warum so ziemlich jede Mechanik im Spiel auf einem Analogstick und einem Trigger angeboten wird und warum die Entwickler nicht versucht haben, einige weitere Tasten unterzubringen, um das seltsame Gefühl zu lindern, denselben Trigger zu verwenden, um sich gleichzeitig an einer Kante festzuhalten und auf eine andere Kante zu springen. als Beispiel. In ähnlicher Weise ist es eine ziemlich verblüffende Sache, zwei Charaktere gleichzeitig mit separaten Sticks zu steuern, und für die Einzelspieler-Elemente hätte ich persönlich nichts dagegen gehabt, einfach zwischen den Charakteren wechseln zu können, wenn es nötig ist, und den unbenutzten Charakter sonst automatisch folgen zu lassen. Es wäre eine Verbesserung, die das Spiel manchmal einfach weniger nervig machen würde.

Da es sich um ein sehr kurzes Spiel mit einem sehr linearen Design handelt, wurde nicht viel mehr angepasst. Es wird erwähnt, dass die NPCs und Gegner mit besseren und herausfordernderen Reaktionen verbessert wurden, aber ich persönlich habe hier keinen großen Unterschied bemerkt. Der Soundtrack wurde ebenfalls mit einem Live-Orchester neu aufgenommen, und obwohl ich nicht leugnen will, dass die Musik und das Ambiente des Spiels exzellent sind, macht es nicht ganz so einen großen Eindruck wie die grafische Verbesserung.

Wenn man es also auf den Punkt bringt, ist das Wichtigste, was man aus dem Brothers: A Tale of Two Sons Remake mitnehmen kann, dass dies immer noch ein großartiges Abenteuererlebnis ist, nur dass es jetzt Grafiken verwendet, die zu seinem unterhaltsamen Gameplay passen. Dies ist ein Remake, das so rein ist, wie der Begriff nur sein kann, es tut nicht viel, um sich vom Originalprodukt zu unterscheiden, oder fügt sogar viel hinzu, was es wert ist, über seine visuellen und Leistungsverbesserungen hinaus erwähnt zu werden. Wenn Sie dieses Spiel noch nie zuvor gespielt haben, würde ich vorschlagen, diesen Titel zu kaufen, da die Geschichte fantastisch, wenn auch sehr traurig ist, aber wenn Sie das Originalspiel bereits gespielt haben, gibt es nicht allzu viele Gründe, um hier wieder dorthin zurückkehren zu müssen.

