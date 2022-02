Brothers: A Tale of Two Sons gibt es derzeit gratis im Epic Games Store, Cris Tales folgt Donnerstag

HQ

Im Epic Games Store könnt ihr mal wieder ein kostenloses PC-Spiel abgreifen. Das schwedische Abenteuer Brothers: A Tale of Two Sons wird dort bis zum 24. Februar an die Nutzer verteilt. Dabei handelt es sich um einen Koop-Titel von den Machern von It Takes Two, von dem ihr letztes Jahr sicher gehört haben werdet. Ab 17:00 Uhr am Donnerstag dürfen die Spieler das JRPG Cris Tales im PC-Store von Epic Games abgreifen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass der Titel erschien, deshalb wundert es uns, dass man das Game bald bekommt, ohne einen einzigen Cent dafür ausgeben zu müssen.