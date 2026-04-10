Bronny und LeBron James sind die ersten Sohn-zu-Vater-Assists in der NBA-Geschichte

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Die Los Angeles Lakers besiegten die Golden State Warriors mit 119:103 in ihrem vorletzten Spiel der regulären Saison, wobei kaum etwas auf dem Spiel stand, da beide Playoff-Plätze gesichert haben (die Warriors sicherten sich den letzten Platz als Zehnter in der Western Conference, aber die Lakers könnten im Westen trotzdem den dritten – oder sogar fünften – Platz belegen, mit Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs auf den ersten und zweiten Plätzen).

Ohne Luka Doncic, der für längere Zeit verletzungsbedingt ausfiel, kehrte LeBron James zurück und Trainer JJ Reddick stellte seinen Sohn Bronny James auf, der normalerweise in der G-League spielt. Während LeBron und Bronny bereits Geschichte schrieben, als das erste Vater-Sohn-Duo im selben Team in der NBA, war das Spiel am Donnerstag bemerkenswert, denn als Bronny LeBron assistierte, war es der erste Sohn-zu-Vater-Assist in der Geschichte der NBA.

Die erste Vater-Sohn-Vorlage gab es bereits letzten Monat, in einem Spiel gegen die Brooklyn Nets. Bronny erzielte 10 Punkte und 3 Assists, und LeBron erzielte 26 Punkte und 11 Assists.

Die Los Angeles Lakers haben nur noch zwei Spiele in der regulären Saison, heute Abend gegen die Phoenix Suns und am Sonntag gegen die Utah Jazz.