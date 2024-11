Bronny James wird seine Zeit in der NBA mit der G League, der Entwicklungsliga, teilen

HQ

Bronny James, der Sohn von LeBron James, gab vor einigen Wochen an der Seite seines Vaters sein Debüt in der NBA und erzielte später seinen ersten Punkt in diesem Wettbewerb.

Der Rookie wird seine Zeit jedoch zwischen den Spielen der Lakers in der NBA und den Spielen der South Bay Lakers in der G League aufteilen. Ja, Bronny wird einige Zeit in der Development League verbringen. Diese Liga besteht aus 31 Teams, von denen alle bis auf eines mit einem NBA-Team verbunden sind, und nutzt sie, um Spieler zu trainieren und zu entwickeln, die später in die Hauptmannschaft befördert werden, und um Rotationen zu ermöglichen.

Im ersten Spiel bei den South Bay Lakers gewann sein Team mit 110:96. James spielte 31 Minuten und erzielte 6 Punkte und 4 Assists. Er war stark in seiner defensiven Rolle, scheiterte aber an vielen Versuchen, wie Sporting News berichtete.

Auch wenn sich dies für den 20-jährigen Spieler wie eine teilweise Degradierung anfühlen mag, glauben die meisten Analysten, dass dies gut für Bronny sein wird, da er mehr Zeit haben wird, seine Fähigkeiten zu entwickeln, nachdem einige Medien sogar gesagt hatten, dass er vor Beginn seiner Saison "zum Scheitern verurteilt" war.