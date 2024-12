Bronny James beweist mit seiner besten Karriereleistung das Gegenteil, aber nicht bei den LA Lakers

HQ

Bronny James, der neue Spieler der Los Angeles Lakers, wurde in diesem Jahr wegen seiner zweifelhaften Qualität heftig kritisiert: Er ist gut, ja, aber gut genug für ein so großes Team wie die Lakers? Es wurde viel über Vetternwirtschaft gesprochen, denn er ist offensichtlich der Sohn von LeBron James und schrieb Geschichte, als Vater und Sohn zum ersten Mal zusammen in der NBA spielten.

Als er sah, dass seine Zahlen nicht allzu gut waren, entschied man, dass Bronny James seine Zeit aufteilen würde: Er bestritt nur Heimspiele für die Los Angeles Lakers und spielte hauptsächlich für die South Bay Lakers, deren G-League-Tochter.

Die G-League ist die "Entwicklungs"-Liga, in der in der Regel einheimische Spieler spielen, bevor sie in das Hauptteam der Franchise aufgenommen werden. Dass Bronny seine Zeit in der G-League schwänzte, wurde von vielen kritisiert, und jetzt ist klar, dass es eine gute Entscheidung war, ihn zu korrigieren und in die G-League zu schicken.

Und im letzten Spiel der South Bay Lakers, das auch Bronnys erstes Auswärtsspiel in der G-League war, zeigte Bronny James eine spektakuläre Leistung. Der 20-Jährige erzielte zum ersten Mal in seiner Karriere 30 Punkte, mit einer Field-Goal-Quote von 57 % und drei von neun Drei-Punkte-Würfen.

Leider verloren die Lakers mit 106:100 gegen die Valley Suns, aber die Fans waren von James' Leistung begeistert: Er erzielte in diesem Spiel mehr Punkte als in den drei Spielen zuvor. Und es hat bewiesen, dass Bronny James eine Zukunft für sich hat, wenn er auch nach dem Rücktritt seines Vaters so weiterarbeitet... was vielleicht früher sein könnte.