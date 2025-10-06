Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, das Remake des zweiten Abenteuers, wurde angekündigt

Revolution Software entwickelte und veröffentlichte 2024 Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, ein Remake des Klassikers Broken Sword: Shadow of the Templars, das bei Kritikern und Publikum gleichermaßen ein großer Erfolg war. Die Dinge scheinen gut gelaufen zu sein, denn jetzt haben sie gerade die Entwicklung einer "Reforged"-Version des zweiten Abenteuers des amerikanischen Touristen George Stobbart und der Pariser Journalistin Nicole Collard angekündigt.

Diese neue Version von Broken Sword - The Smoking Mirror wird es uns ermöglichen, die Grafik des ursprünglichen Abenteuers von 1997 jederzeit durch die neue Grafik der verbesserten Version auszutauschen, die voraussichtlich Anfang 2026 veröffentlicht wird für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Seht euch unten das Hauptartwork und den Ankündigungstrailer für Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged an.