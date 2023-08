Broken Sword - Parzival's Stone wird das sechste Kapitel der legendären Reihe sein

Wenn es um die besten Point-and-Click-Abenteuerspiele geht, ist es unmöglich, Broken Sword: The Shadow of the Templars zu ignorieren. George Stobbart und Nicole Collards Suche nach mysteriösen Templern und längst vergessenen Schätzen setzte bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1996 neue Maßstäbe für das Genre, und jetzt kann eine neue Generation von Spielern das bahnbrechende Abenteuer erleben.

Entwickler Revolution Software hat Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged angekündigt - ein 4K-Remaster des klassischen Abenteuerspiels mit schärferer Grafik, verbesserten Animationen und neu gezeichneten Hintergründen. Das Spiel, das Anfang 2024 für PC, Konsolen und Mobilgeräte erscheint, ist nach Baphomets Sword: Director's Cut aus dem Jahr 2010 das zweite Remaster des Titels.

Aber es gibt noch bessere Nachrichten für Fans der Serie.

Broken Sword - Parzival's Stone, das sechste Kapitel der Reihe, wurde ebenfalls angekündigt. Das Spiel verwandelt handgezeichnete Hintergründe in wunderschöne dreidimensionale Landschaften, und die Geschichte des Spiels dreht sich erneut um eine Verschwörung - diesmal um Nazi-Schatzsucher und Quantenphysik.

"Dies ist der Beginn dessen, was wir die 'Baphomet-Sword-Renaissance' nennen. ", sagt Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software. "Sowohl mit Parzival's Stone als auch mit Shadow of the Templars: Reforged machen wir ein großes, mutiges und breites Angebot sowohl für diejenigen, die schon einmal in die Fußstapfen von George und Nico getreten sind und nach einem neuen Abenteuer hungern, als auch für Menschen, die noch nie von der Franchise gehört haben."

Freust du dich auf mehr Baphomets Schwert?