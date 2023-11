Broken Roads wird auf Anfang 2024 verschoben

HQ

Es ist noch nicht einmal zwei Monate her, dass Drop Bear Bytes angekündigt hat, dass Broken Roads am 13. November starten soll, also sollte man meinen, dass sie ziemlich zuversichtlich über dieses Datum waren. Nun, wenn sie es waren, hätten sie es nicht sein sollen.

Die Entwickler haben enthüllt, dass Broken Roads auf "Anfang 2024" verschoben wird, weil sie mehr Zeit benötigen, um das Endprodukt zu polieren, das größer und komplexer geworden ist, als es sein sollte. Die gute Nachricht ist, dass der Inhalt des Spiels abgeschlossen ist, also erwarte keine zweite Verzögerung, wenn wir ein neues Datum erhalten.