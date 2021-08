Broken Roads ist ein philosophisches Rollenspiel in Australien nach der Apokalypse

Noch vor der diesjährigen Gamescom haben Team17 und Drop Bear Bytes den Vorhang eines brandneuen Rollenspiels mit dem Titel Broken Roads gelüftet. Das Spiel findet im Westen Australiens statt, nachdem dort eine schwere Katastrophe gewütet hat. Einer der interessantesten Aspekte dieses Titels scheint die sich entfaltende Handlung zu sein, die wir mit unseren Entscheidungen beeinflussen werden. Visuell erinnert uns Broken Roads stilistisch an Disco Elysium und noch etwas anderes knüpft an das Rollenspiel-Kleinod von ZA/UM an.

Das Spiel verfügt über ein Moralsystem, das Quests, Dialoge und die Reaktionen anderer Charaktere beeinflusst. In einer Pressemitteilung wird erklärt, dass es vier verschiedene philosophische Wege gibt, die euer Charakter einschlagen kann: humanistisch, utilitaristisch, machiavellistisch und nihilistisch. Zu Beginn des Spiels absolviert ihr einen Verhaltenstest und das Spiel ermittelt basierend darauf eure Gesinnung. Natürlich kann sich eure Haltung im Spielverlauf ändern.

Broken Roads soll nächstes Jahr für PC und Konsolen erscheinen.