Broken Roads erscheint im November für PC und Xbox

Drop Bear Bytes, der australische Entwickler, der derzeit an dem postapokalyptischen, narrativen Rollenspiel Broken Roads arbeitet, hat angekündigt, wann genau dieses Spiel sein Debüt auf PC- und Xbox-Konsolen geben wird.

Broken Roads erscheint am 14. November 2023 für PC und Xbox One und Xbox Series X/S. Das Spiel, das in Westaustralien spielt und über ein Erzählsystem verfügt, das wahrscheinlich viele an Disco Elysium erinnern wird, und stellt die Spieler vor die Aufgabe, in der rauen Landschaft zu überleben und moralisch komplexe Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Handlung und die Welt auswirken, in der das Spiel spielt.

Da die Veröffentlichung kurz bevorsteht, könnt ihr euch unten den Trailer zum Veröffentlichungsdatum ansehen und sogar unsere neueste Videovorschau des Spiels sehen.

