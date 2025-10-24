Broken Empire wollte "diesen Look von Spielzeugfiguren, die in einem Tabletop-Spiel bewegt werden" für Traces of Gods

Eine Zeit lang war die Idee, als himmlischer Aufseher zu dienen, der Truppen und Einheiten in den Krieg führt, eine recht beliebte Prämisse in der Videospielwelt. Dafür können wir Peter Molyneux für seine Bemühungen danken, Projekte wie Black & White ins Leben zu rufen. Heutzutage ist es ein ganz anderer Bereich und Titel wie dieser sind immer seltener, aber es gibt kommende Projekte, die dazu passen.

Ein solches Beispiel ist Broken Empire Traces of Gods, ein strategisches Actionspiel, in dem die Spieler das Geschehen göttlich betrachten und dabei helfen, eine Reihe von Einheiten in Angriffs- und Verteidigungsszenarien zu führen. Dies ist ein ziemlich interessantes Projekt, da es wie ein Tabletop-Spiel gestaltet ist, eine Designentscheidung, über die wir kürzlich mit dem 2D-Künstler von Broken Empire Ana Andres bei BCN Game Fest gesprochen haben.

"Zuerst war es ein einfacheres Spiel, weil der Fokus darauf lag, viele Einheiten in das Spiel einzubauen und wirklich große Schlachten führen zu können, und in der Lage zu sein, die Formationen zu zeichnen und wirklich genau zu sein, wo man seine Einheiten platziert", begann Andres. "Aber dann fing ein wirklich guter Künstler, der Lead Artist, in das Projekt ein, und alles änderte sich, weil die Kunst zu einem der Hauptschwerpunkte wurde. Und wir wollen ein wirklich stilistisches Spiel erreichen. In gewisser Weise ist es sehr simpel, aber es ist auch wirklich, man könnte sagen, niedlich, weil wir auf Spielzeug basieren. Daher auch der Name des letzten Spiels, das Toy Tactics war. Und wir wollten wirklich diesen Look von Spielzeugfiguren erreichen, die in einem Tabletop-Spiel bewegt werden, innerhalb eines Szenarios, glaube ich."

Andres sprach dann über den Humor des Spiels und darüber, wie es eine leichtere Version der Kriegsführung darstellen wird.

"Dieses Spiel und sein Vorgänger basieren wirklich auf Chaos, darauf, dass man inmitten eines brutalen Krieges keinen Spaß haben kann. Es gibt also Blut, aber es ist Schmerz. Aber es gibt Brutalität, und man kann seine Hand auflegen und seine Feinde zerschmettern, aber sie können auch wegfliegen, und man kann es mit seinen eigenen Einheiten machen, wenn man nicht aufpasst. Ich denke also, dass der Humor in diesem Spiel wirklich wichtig ist."

Zu guter Letzt haben wir uns zum Thema Peter Molyneux auch erkundigt, wie Traces of Gods von der kürzlichen Ankündigung des Titels des berühmten Entwicklers Masters of Albion profitieren könnte.

"Ich denke, wir können voneinander profitieren, denn die Ankündigung war wirklich groß, also werden die Fans jetzt wieder danach suchen und uns finden. Das ist wirklich gut, und wir werden sie erwähnen, und natürlich ist das Spiel so gut mit Black & White verbunden. Ich denke, wir werden mehr Emotionen und mehr Interesse bei ihnen wecken, und dann werden sie uns mehr Fans schicken, denn wenn sie es tun, werden sie uns aufrichten."

Das vollständige Interview mit Broken Empire könnt ihr euch unten ansehen.