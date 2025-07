Wenn ihr mich fragt, ist der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland erschreckend eng, und deshalb fühlte es sich ein wenig seltsam an, eine Simulation des großen Krieges zu spielen, auf den sich Europa jetzt vorbereitet. Panzer, Jets und Artillerie sind nur einige der Dinge, die man in diesem Kriegsstrategiespiel auf dem Schlachtfeld befehligen kann. Das Ganze spielt vor dem Krieg in der Ukraine, in einer Welt, die auf eine Konfrontation zwischen der NATO und Russland vorbereitet ist. In der Kampagne kann man jedoch als beide Seiten spielen. Alles beginnt, als die USA einen russischen Konvoi auf dem Weg in die Oblast Kaliningrad angreifen, wo Russland dies als Kriegserklärung betrachtet und in die baltischen Staaten einmarschiert. Das Ganze erinnert ein wenig an eine moderne Version der Kubakrise. Mittendrin gibt es mysteriöse zwielichtige Gestalten, die in einem Tom-Clancy-Roman zu sehen sein könnten, und egal, ob man die begrenzteren amerikanischen Truppen oder die deutlich zahlreicheren russischen Truppen spielt, stehen viele Waffen zur Verfügung.

Zwei Dinge, die Broken Arrow unterscheiden, sind die Kampagne, die linearer ist als ihre Konkurrenten auf dem Markt, und auch der Fokus auf die Anpassung einzelner Waffensysteme. Man kann zum Beispiel die Waffen an einem Panzer austauschen oder die Munition wechseln, die ein Hubschrauber transportiert. Fast alle Fahrzeugvarianten verfügen über Optionen, mit denen du deine Armee nach deinen Wünschen anpassen kannst. Genau wie in Warno und Regiment baut man eine Streitmacht mit verschiedenen Arten von Truppen auf, und je nach Spielmodus, Anzahl der Spieler, Fraktion und anderen Faktoren wird man wahrscheinlich mehr als eine benötigen. Man kann es sich wie ein Kartendeck in Hearthstone, Pokémon oder Gwent vorstellen. Das richtige Deck für den richtigen Job ist auch hier die Devise. Im Mehrspielermodus und im Gefechtsmodus ist dies entscheidend für den Erfolg, und es braucht Zeit, um es gut zu machen, aber um euch zu helfen, gibt es vorgefertigte Pakete zur Auswahl, aus denen ihr einfach mit dem Spielen beginnen könnt.

Die Auswirkungen von Explosionen klingen und sehen aus der Nähe großartig aus.

Geschütze stoßen Rauch und Nebel aus, aber Fahrzeuge können auch Rauchgranaten abfeuern, um sich auf dem Schlachtfeld weniger verwundbar zu machen.

Wenn du dein eigenes Deck erstellen möchtest, gibt es eine Obergrenze von 10.000 Punkten, wobei jeder Gegenstand, den du zu diesem Deck hinzufügst, einen bestimmten Betrag kostet und bei dem auch Truppenanpassungen eine Rolle spielen. Wenn du willst, dass deiner Fahrzeug in der Lage ist, eine reaktive Panzerung zu verwenden, kostet das zusätzliche Punkte und macht auch das Fahrzeug, an dem ihr die Panzerung ausgetauscht habt, während der Spiele selbst teurer, was bedeutet, dass es gut ist, ein Gleichgewicht zwischen teureren und billigeren Optionen zu haben. Manchmal reicht die Basisversion eines Panzers aus, und manchmal kann es sich lohnen, ihm zusätzlichen Schutz zu geben, und dies ist wichtig, je nachdem, was die Situation auf dem Schlachtfeld erfordert. Wenn du mit deiner Stärke zufrieden bist, kannst du diese ganz einfach speichern und im Nachhinein bearbeiten. Egal, ob du neu oder erfahren bist, es ist gut, sich mit dem System vertraut zu machen, da die gesamte Wirtschaft und das, womit du kämpfen kannst, von deinen Entscheidungen bezüglich der Zusammensetzung deiner Kampfgruppen bestimmt wird.

Das gleiche Kartenspiel in diesem Spiel kann dank der Möglichkeit, einzelne Truppentypen anzupassen, völlig unterschiedlich funktionieren. Vielleicht möchtest du, dass eines deiner gepanzerten Fahrzeuge Flugabwehrwaffen anstelle von Kanonen hat, um Fahrzeuge zu bekämpfen, und um wirklich in den Griff zu bekommen, was du brauchst und haben solltest, musst du spielen. Leider hilft dabei weder der Trainingsmodus noch die Kampagne. In Bezug auf das Gameplay ist Broken Arrow ein Spiel über Bewegung, ein bisschen wie Regiments gekreuzt mit World in Conflict, ohne seine Spieltiefe oder seinen Umfang zu verlieren. Deine einzelnen Truppen können mit unterschiedlichen Befehlen deutlich mehr Dinge tun als ihre Gegenstücke in den anderen genannten Titeln. Meine Zeit beim Spielen hat gezeigt, dass Bewegung deutlich wichtiger ist als im etwas langsameren Warno, aber wenn du in dieser Art von Spielen eine detailliertere Steuerung wünschst, ist dies eine sinnvolle Option.

Piloten und Instrumententafeln sowohl in Hubschraubern als auch in Flugzeugen sind durch die Fenster der Fahrzeuge zu sehen.

Nur weil der Fokus auf der Feinsteuerung liegt, heißt das nicht, dass das große Ganze fehlt. Man kämpft immer noch um Gebiete auf großen Welten, wo man gewinnen will, muss man auch die Asymmetrie zwischen den Fraktionen verstehen. Die russischen Streitkräfte sind zahlenmäßig zahlreicher und müssen sich aktiver bewegen und mit zahlenmäßiger Überlegenheit angreifen, und sie sind dank ihrer Beweglichkeit auch in Hinterhalten nützlich. Die NATO-geführten Truppen müssen richtig positioniert sein und ihr gesamtes High-Tech-Arsenal einsetzen, um die quantitative Überlegenheit der russischen Streitkräfte zu bekämpfen. Das bedeutet nicht, dass alle russischen Waffensysteme nutzlos sind, sondern nur, dass sie Zugang zu älteren und billigeren Optionen haben. Beide Seiten haben auch Zugang zu Jets, die in diesem Spiel extrem mächtig sind. Für die Vereinigten Staaten sind sie notwendig, damit man mit dem ständigen zahlenmäßigen Nachteil fertig werden kann, aber es erfordert viel Mikromanagement seinerseits, um es richtig zu machen, denn ihre Fähigkeit, gepanzerte Fahrzeuge und andere Ziele mit Raketen und Bomben auszuschalten, sollte nicht unterschätzt werden. Darüber hinaus muss man auch dafür sorgen, dass Munition und andere Vorräte zu seinen Truppen transportiert werden.

Ein Aspekt dieses Spiels erinnert mich an Company of Heroes, und das ist die Möglichkeit, seine Truppen zu rotieren. In Broken Arrow kann man deine Truppen bitten, von der Karte zu fliehen, um etwas von der Währung zu erhalten, mit der man dann neue Truppen anfordert. Dies ist der Kern des gesamten Erlebnisses. In Company of Heroes können Truppen zu der Basis zurücklaufen und Gesundheit wiederherstellen, aber das Konzept der rotierenden Truppen ist das gleiche, wenn auch flexibler, in Broken Arrow. Um die Auswahl neuer Truppen zu erleichtern, hat man Zugang zu Scouts. Ein wichtiger Aspekt des Gameplays ist es, den Feind ständig im Auge zu behalten, unnötige Truppen auszurotieren und Fahrzeuge und/oder Soldaten einzusetzen, die gegen den Feind stark sind. Es ist ein gut funktionierendes System und macht Scouts zu wichtigen Figuren, die man immer auf dem Schlachtfeld dabei haben sollte. In anderen Strategiespielen sind es zu Beginn des Spiels eher Arbeiter oder schwache Soldaten, aber in Broken Arrow sind es spezialisierte Infanteriegruppen oder Fahrzeugtypen, die man zur Hand haben muss, wenn man siegreich aus den Gefechten hervorgehen will.

Das Aufbauen, Speichern und Bearbeiten deiner Stärken wird ein wichtiger Aspekt sein, um dieses Spiel zu meistern.

Wenn du ein Spiel startest, kannst du deine Strategien planen und mit deinen Verbündeten auf der Karte zeichnen, bevor das Gefecht beginnt.

Ich denke, die Kampagne und der Gefechtsmodus fühlen sich gut und vertraut an, ähnlich wie bei anderen Spielen, aber es kann ein bisschen viel sein, wenn man völlig neu im Spiel ist. In der Trainingsmission vor Beginn der Kampagne kann man ausprobieren, was Flugzeuge, Hubschrauber, Fahrzeuge und Soldaten in kleinen, begrenzten Situationen tun, aber sie hilft dabei nicht, die Dynamik normaler Schlachtfelder zu verstehen, und die Kampagne ist nicht wirklich darauf ausgelegt, der Spieler für den Multiplayer-Modus zu trainieren, im Guten wie im Schlechten. Vielmehr besteht die Kampagne aus spezialisierten Szenarien, die deine Fähigkeiten auf unterschiedliche Weise auf die Probe stellen, was ich sehr schätze. Einem neuen Spieler wird es anfangs wahrscheinlich sehr schwer fallen, damit umzugehen, da die computergesteuerten Gegner schummeln und einem eine Menge auf einmal vorwerfen. Einige Missionen erfordern ein fortgeschrittenes Verständnis des Gameplays, was man dazu zwingen kann, das Level mehrmals zu spielen. Gleichzeitig sind fast alle Missionen es wert, erneut gespielt und neue Strategien ausprobiert zu werden.

Ich habe die Kampagne auf etwa 20-30 Stunden getaktet, aber es ist wahrscheinlich möglich, sie schneller zu beenden, wenn man sie durcheilt. Leider bringt die Länge der einzelnen Missionen ein Problem für diejenigen mit sich, die gerne gegen computergesteuerte Gegner spielen. Man kann nicht im Einzelspielermodus gegen den Computer speichern, sondern muss das Spiellevel abschließen oder beenden und von vorne beginnen. Es kann manchmal bis zu einer Stunde dauern, bis ein Gefecht oder eine Kampagnenmission abgeschlossen ist, was es meiner Meinung nach seltsam macht, dies nicht von Anfang an zu haben. Leider ist dies in dieser Spielenische nicht ganz ungewöhnlich, da mehrere seiner Konkurrenten auch keine Speichermodi angeboten haben.

Die Anzahl der Levels ist für diese Art von Spiel völlig akzeptabel.

Wenn man akzeptieren kann, dass es kein System zum Speichern mitten in Missionen gibt, bekommt man - trotz schwacher Sprachausgabe - eine anständige Kampagne mit Möglichkeiten, die Truppen anzupassen und vielen Spielleveln, in denen man kämpfen kann. Visuell ist dies eines der attraktivsten und detailliertesten Spiele des Genres. Obwohl Warno attraktiv ist, ist es unglaublich cool, mit der Kamera nah an ein Flugzeugcockpit heranzukommen und sowohl die Piloten als auch die beleuchteten Instrumententafeln zu sehen. Jedes Fahrzeug sieht auch detailliert und realistisch aus, aber es ist ein bisschen schade, dass nicht der gleiche Detailgrad vorhanden ist, wenn zum Beispiel Soldaten in Gebäuden in Deckung gehen. Man kann keine einzelnen Soldaten in dem Gebäude sehen, und es gibt über dreihundert verschiedene Arten von Infanterieeinheiten, gepanzerten Fahrzeugen, Flugzeugen, Hubschraubern und mehr. Alle, die ich mir genau angesehen habe, sehen gut aus. Begleitet wird dies von einer technisch kompetenten Klanglandschaft, in der Explosionen, Fahrzeuge, Flugzeuge und andere Effekte gut klingen. Es kommt äußerst selten vor, dass die Klanglandschaft unausgewogen oder zu chaotisch ist, um Spieler Probleme zu bereiten, aber der Titel bietet auch eine Fülle von Einstellungen für Sound, Grafik, Leistung und Benutzeroberfläche, um das Spielerlebnis zu personalisieren, und man kann sogar festlegen, welche Tasten auf der Tastatur was tun, falls nötig.

Einige Dinge sind auf der Karte markiert, damit Sie leichter wissen, wohin Sie gehen müssen.

Eine frühe Mission in der Kampagne ermöglicht es dir, alliierte Panzerfahrzeuge über eine Autobahn zu eskortieren.

Broken Arrow ist ein kompetentes Strategiespiel mit einer relativ langen Kampagne und verfügt über einen robusten Multiplayer-Modus mit einer Vielzahl von Levels. Meine Kritik beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass im Einzelspielermodus die Möglichkeit zum Speichern, das Betrügen von Computergegnern und die manchmal bedauerliche Sprachausgabe völlig fehlt. Die Lösung für die Probleme mit der Computeropposition besteht darin, uns mehr Optionen zu geben, wie es funktioniert und wie schwierig es sein sollte, aber es bleibt abzuwarten, ob dies der Fall sein wird und ob ein Speichersystem eingeführt wird. Ansonsten handelt es sich um ein technisch breit gefächertes, visuell beeindruckendes Spiel mit gutem Sound und einer komplexen Spielstruktur. Es bietet eine akzeptable Anzahl von Schlachtfeldern und etwas mehr als dreihundert detaillierte Truppentypen, egal ob man als Russland oder die Vereinigten Staaten spielt, und es gibt auf beiden Seiten viel zu gewinnen. Dies findet zwar in naher Zukunft statt, aber Drohnen fehlen und auch seegestützte Streitkräfte fehlen, so dass der Fokus ganz auf den konventionellen Land- und Luftstreitkräften liegt. Wenn dir Warno, European Escalation oder Regiments gefallen hat, ist dies deine Zeit wert.

Bei vielen der Fahrzeuge ist der Austausch der Waffensysteme kein Problem, wenn man mit der Grundreichweite nicht zufrieden ist.