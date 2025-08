Brock Lesnar kehrt am Ende des SummerSlam zu WWE zurück

HQ

WWE beendete den SummerSlam 2025 mit einer Rückkehr, die die Wrestling-Welt sicherlich schockierte, als Brock Lesnar sein Comeback feierte und John Cena angriff, um die zweitägige Show zu beenden.

Lesnars Rückkehr folgte auf den Straßenkampf zwischen John Cena und Cody Rhodes, der damit endete, dass Rhodes den WWE-Titel zurückeroberte, den er am Ende von WrestleMania in diesem Jahr an Cena verloren hatte. Lesnars Rückkehr wurde vom Publikum mit großer Resonanz aufgenommen, da es aus mehr als nur einem Grund ein echter Schock war.

Brock Lesnar ist seit einiger Zeit außer Gefecht. Seit seiner ursprünglichen Rückkehr in den frühen 2010er Jahren ist Lesnar oft für Monate und manchmal Jahre verschwunden, aber bei dieser Gelegenheit nahmen sich einige Fans einen Moment Zeit, um innezuhalten, bevor sie Lesnars Comeback bejubelten. Der Grund dafür ist, dass er Anfang des Jahres in einer Klage gegen den ehemaligen WWE-Vorsitzenden Vince McMahon genannt wurde, in der McMahon sexuelles Fehlverhalten gegenüber weiblichen Mitarbeitern vorgeworfen wird.

Dass Lesnar genannt wird, ist kein Hinweis auf Schuld, und es ist erwähnenswert, dass es sich um Anschuldigungen handelt und eine Klage gegen WWE noch läuft, aber einige Fans werden seine Rückkehr wahrscheinlich trotzdem kontrovers finden. Wir werden sehen, wie willkommen Lesnar ist, wenn er sich wieder in den regulären TV-Wrestling-Zeitplan einfügt.