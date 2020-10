Brock Lesnar im Kader von UFC 4

Eine Legende der WWE und UFC kehrt zurück in die UFC. Ab sofort könnt ihr in EAs Kampfsportsimulation UFC 4 als Brock Lesnar spielen. Das Beste daran: Bis zum 30. Oktober gibt es Lesnar in den Stores von PlayStation und Xbox gratis. Danach wird Lesnar als kostenpflichtiger DLC zur Verfügung stehen.

Die Gratis-Aktion wurde parallel zur Veröffentlichung des Patches 4.0. gestartet. Dieser ergänzt das Hauptspiel um Halloween-Inhalte und die UFC-Stars Askar Askarov und Jennifer Maia.

Verpasst nicht den brandneuen Trailer!