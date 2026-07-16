HQ

Das Vereinigte Königreich arbeitet kontinuierlich daran, das Eigentum an seiner Stahlindustrie zurückzugewinnen, so sehr, dass bereits im April 2025 der zweitgrößte Stahlproduzent Großbritanniens unter staatliche Kontrolle kam, nachdem der frühere Eigentümer, Chinas Jingye Group, seine beiden Hochöfen in Scunthorpe schließen wollte.

Die jüngste Entwicklung kommt zu einer Zeit, in der British Steel in öffentlichen Besitz überführt wird – ein Schritt, der von der Regierung als im "nationalen Interesse" angesehen wird. British Steel gehörte früher ebenfalls der Jingye Group, wobei die britische Regierung keine Einigung mit dem Unternehmen erzielen konnte, um das Eigentum zurückzugewinnen, weshalb dieser Schritt auf Wunsch der Jingye Group zur Rückeroberung der Kontrolle erfolgte.

Das britische Department for Business and Trade hat versprochen, ein neues Führungsteam zu schaffen, das British Steel überwachen und stabilisieren wird , um "eine kommerziell nachhaltige, kohlenstoffarme Zukunft zu entwickeln", wie Sky News berichtet.

Ebenso argumentiert die Regierung, dass dieser Schritt zur öffentlichen Übernahme von British Steel Tausende von Arbeitsplätzen in der Region und in der gesamten Lieferkette schützen wird und gleichzeitig die "vitale" Rolle des Unternehmens in Wirtschaft und Industrie künftig sicherstellt.

Die Initiative soll das Vereinigte Königreich 555 Millionen Pfund gekostet haben, aber laut Wirtschaftsminister Peter Kyle bedeutet dies, dass das Vereinigte Königreich nicht "völlig" von anderen Ländern für Stahl abhängig ist und dass unser Fokus nun auf der Zukunft liegt: die Stabilisierung des Unternehmens, die Unterstützung der Gemeinschaften, die darauf angewiesen sind, und den Aufbau eines nachhaltigen, wettbewerbsfähiger und entkarbonisierter Stahlsektor für die kommenden Jahre."