British Esports und BLAST schließen sich zusammen, um den E-Sport in Großbritannien auszubauen

Die British Esports hat den Turnierveranstalter BLAST für seine nächste Partnerschaft gewonnen. Der Deal wird sich hauptsächlich auf das Wachstum des Esports in Großbritannien konzentrieren und dabei einen Schwerpunkt auf politische Lobbyarbeit, Breitenfußballentwicklung, Bildung, Karriere und berufliche Entwicklung legen.

British Esports CEO Chester King erklärte: "Diese Zusammenarbeit zwischen zwei führenden britischen E-Sport-Organisationen wird nicht nur dazu beitragen, Großbritannien als führendes Zentrum für E-Sport zu festigen, sondern auch sicherstellen, dass wir die nächste Generation von Talenten fördern und ihnen die Werkzeuge und Möglichkeiten bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen."

Dieser Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Vereinigte Königreich ein Mega-Jahr für Esports hinter sich hat, mit wettbewerbsfähigen Counter-Strike, Halo, Rocket League, Rainbow Six: Siege, League of Legends und mehr, die entweder bereits Veranstaltungen im Land veranstaltet haben oder bald planen, in diesem Jahr Veranstaltungen im Land auszurichten.