Britischer Premierminister will, dass Adolescence in Schulen gezeigt werden, um die wachsende männliche Gewalt unter Teenagern zu bekämpfen Die Dramaserie hat sich zu einer der am besten bewerteten Serien aller Zeiten auf Netflix entwickelt.

Gelegentlich feiert eine Serie oder ein Film sein Debüt auf Netflix und erobert die Welt. Stranger Things, Squid Game, Wednesday, Baby Reindeer, die Liste geht weiter. Die nächste, die sich diesem Kampf anschließt, ist Adolescence, eine Dramaserie mit Stephen Graham in der Hauptrolle als Vater, der mit einer äußerst komplexen Situation konfrontiert ist, nachdem sein 13-jähriger Junge eingesperrt wurde, nachdem er einen Schulkameraden getötet hat. Die Show soll den wachsenden Anstieg der Gewalt bei jungen Teenagern hervorheben und darauf hinweisen, wie dies auf die Zunahme des Extremismus auf der ganzen Welt und in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Diese Natur hat dazu geführt, dass viele sich wünschen, dass die Serie in Schulen präsentiert und gezeigt wird, und der britische Premierminister Keir Starmer unterstützt das tatsächlich. Während einer PMQs-Sitzung (laut Sky News) erklärte Starmer auf die Frage von Labour MP Anneliese Midgley, ob es in Parliament und Schulen gezeigt werden sollte: "Zu Hause schauen wir Adolescence. Ich habe einen 16-jährigen Jungen und ein 14-jähriges Mädchen, und es ist ein sehr gutes Drama, das man sich ansehen kann. Diese Gewalt, die von jungen Männern ausgeübt wird, beeinflusst von dem, was sie online sehen, ist ein echtes Problem. Es ist abscheulich, und wir müssen es angehen." Haben Sie Adolescence schon gesehen und denken Sie, dass junge Leute es sich ansehen sollten? Werbung: