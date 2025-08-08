Britischer Premierminister Sir Kier Starmer nennt israelische Eskalationspläne "falsch"

HQ

Der britische Premierminister Sir Kier Starmer hat die militärische Eskalation Israels in Gaza kritisiert und wünscht sich, dass die Regierung ihre Entscheidung dringend überdenkt. Dies geschieht, nachdem Israel einen Plan bestätigt hat, die Kontrolle über Gaza-Stadt zu übernehmen.

"Die Entscheidung der israelischen Regierung, ihre Offensive in Gaza weiter zu eskalieren, ist falsch, und wir fordern sie auf, es sich sofort zu überlegen." Starmer sagte in einer Erklärung (via BBC). "Diese Aktion wird nichts dazu beitragen, diesen Konflikt zu beenden oder die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Es wird nur noch mehr Blutvergießen bringen. Jeden Tag verschlimmert sich die humanitäre Krise in Gaza und die von der Hamas genommenen Geiseln werden unter entsetzlichen und unmenschlichen Bedingungen festgehalten."

"Gemeinsam mit unseren Verbündeten arbeiten wir an einem langfristigen Plan, um den Frieden in der Region als Teil einer Zwei-Staaten-Lösung zu sichern und letztendlich eine bessere Zukunft für Palästinenser und Israelis zu erreichen. Aber wenn sich beide Seiten nicht in gutem Glauben an Verhandlungen beteiligen, verschwindet diese Aussicht vor unseren Augen", fuhr er fort. "Unsere Botschaft ist klar: Eine diplomatische Lösung ist möglich, aber beide Parteien müssen den Weg der Zerstörung verlassen."

Starmer war oft jemand, der Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützte, aber da sich die Bedingungen für die Bewohner des Gazastreifens verschlechtern und die Berichte über weit verbreitete Hungersnöte und Durst anhalten, scheint es, dass sich die internationale Stimmung gegenüber weiteren Konflikten weiterhin in Richtung Kritik wendet. Wir werden sehen, ob diese Bitten den Konflikt beenden können.