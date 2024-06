Britischer Einzelhändler GAME beendet Prämienkartensystem

HQ

Mit digitalen Schaufenstern und Abonnementdiensten, die so beliebt sind wie eh und je, geht es selbst den Titanen des Gaming-Einzelhandels nicht mehr so gut wie früher. GameStop musste zum Beispiel von Leuten gerettet werden, die die Aktien für das Meme kauften, und die britische Version von GameStop GAME beendet derzeit ihr Belohnungsprogramm.

In einer Pressemitteilung gab GAME bekannt, dass die GAME-Belohnungskarten am 31. Juli eingestellt werden. Ab dem 15. Juli werden Sie keine Punkte mehr sammeln, wenn Sie also die gesammelten Punkte sinnvoll einsetzen möchten, sollten Sie schnell handeln.

Das Unglückliche ist, dass die meisten persönlichen Geschäfte keine Punkte als Zahlungsmethode verarbeiten, sodass Sie sie über die Website einlösen müssen. Als einer der letzten Gründe, warum die Leute in einem GAME-Store einkaufen sollten, sieht dies sicherlich nicht gut für die Marke aus.

