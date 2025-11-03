Polizei sagt, dass Messerangriff auf einen Zug in Großbritannien von einem Einzeltäter verübt wurde, nicht von Terrorismus

HQ

Die britischen Behörden haben bestätigt, dass die Massenmesserattacke auf einen Zug in Ost england am Samstag von einem einzigen Angreifer verübt wurde. frühere Befürchtungen, dass es sich um einen terroristischen Vorfall handeln könnte. Ein 32-jähriger Mann aus Peterborough wurde von bewaffneten Polizisten festgenommen, nachdem der Zug in Huntingdon einen Notstopp eingelegt hatte, während ein zweiter Mann, der ursprünglich festgenommen worden war, ohne Anklage freigelassen wurde.

Bei dem Angriff wurden 11 Menschen verletzt, darunter ein Mitglied des Zugpersonals, das versuchte, den Angreifer zu stoppen und sich nun in lebensbedrohlichem Zustand befindet. Die Polizei lobte den Mut des Besatzungsmitglieds und sagte, die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten Aktionen, die "nichts weniger als heldenhaft" seien und wahrscheinlich mehrere Leben gerettet hätten. Fünf der Verletzten wurden bereits aus dem Krankenhaus entlassen.

Ermittlungen dauern an

Anti-Terror-Einheiten halfen in der Anfangsphase der Ermittlungen, aber die Behörden haben bestätigt, dass es keine Beweise gibt, die den Angriff mit Terrorismus in Verbindung bringen. Die Polizei arbeitet nun daran, die Ereignisse, die zu den Messerstechereien geführt haben, zu ermitteln und den Hintergrund des Verdächtigen zu verstehen. Ein Messer, das bei dem Angriff verwendet wurde, wurde am Tatort sichergestellt.

Der stellvertretende Polizeichef Stuart Cund y sagte: "Unsere Ermittlungen schreiten zügig voran und wir sind zuversichtlich, dass wir im Zusammenhang mit dem Vorfall nach niemandem suchen."

Zeugen berichteten von chaotischen Szenen im Zug, wobei ein Fahrgast der BBC erzählte, er habe Blut auf Stühlen und auf dem Boden gesehen, als der Angreifer durch den Waggon rannte. Ein anderer berichtete, er habe gesehen, wie der Verdächtige mit einem großen Messer herumfuchtelte, bevor er von der Polizei getasert wurde.

Nationale Reaktion

Premierminister Keir Starmer nannte den Vorfall "entsetzlich" und "zutiefst besorgniserregend", während König Charles sagte, er sei "wirklich entsetzt und schockiert". Innenminister Shabana Mahmood forderte die Öffentlichkeit auf, Spekulationen im Internet zu vermeiden. Unter Berufung auf die Risiken von Fehlinformationen nach früheren gewalttätigen Vorfällen.

Die Messerkriminalität in England und Wales ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen, wobei im vergangenen Jahr 54.587 Straftaten gemeldet wurden, was zu den höchsten Raten in Europa gehört.