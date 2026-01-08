Britische Verbraucher gaben 2025 satte 5,4 Milliarden Pfund für Videospiele aus

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass die Unterhaltungsbranche, insbesondere der Videospielsektor, Schwierigkeiten hat, die gleichen Spitzen zu erleben wie 2020, als die Pandemie ausbrach und die Ausgaben für Heimunterhaltung durch die Decke schossen. Aber im Vereinigten Königreich war 2025 dennoch ein großes Jahr für Videospiele, eines der größten seit Langem.

Laut GamesIndustry.biz wurden die neuesten Daten der Entertainment Retailers Association veröffentlicht, die zeigen, dass die Videospielausgaben im Jahresvergleich 2025 im Vergleich zu 2024 um 7,4 % gestiegen sind. Es ist der größte Umsatzsprung seit 2020 und insgesamt wird dies auf 5,4 Milliarden Pfund an Ausgaben der Verbraucher in diesem Segment zurückgeführt.

Die Hauptkraft hinter diesem Wachstum war tatsächlich der mobile Gaming-Sektor, der um 8,8 % zuschlug und 1,88 Milliarden Pfund einbrachte, was 35,5 % der Gesamtausgaben im Jahr 2025 entspricht. Die Downloads von Konsolenspielen beliefen sich auf 857,6 Millionen Pfund, die physischen Verkäufe erreichten 318,8 Millionen Pfund, wobei letztere 5 % des gesamten britischen Spieleumsatzes ausmachten.

Das meistverkaufte Spiel des Jahres im Land wurde unerwartet EA Sports FC 26 mit 1,97 Millionen Einheiten im Land verkauft, und ein weiterer interessanter Trend war, dass 45 % der Videospiel-Einnahmen aus dem Besitz und nicht aus Abonnements stammten, was mit 16,6 % bzw. 7,2 % im Vergleich zu Musik und Video massiv ansteigt.

Schließlich zeigen die Informationen, dass die britischen Unterhaltungsumnahmen mit 13,3 Milliarden Pfund ihren Höchststand erreichten, ein Anstieg von 7,1 % im Jahresvergleich, wobei Spiele den Großteil dieser Zahl ausmachen.