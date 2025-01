Britische Unternehmen begrüßen die 4-Tage-Woche endgültig

HQ

Mehr als 200 Unternehmen in ganz Großbritannien haben sich für eine dauerhafte Vier-Tage-Woche ohne Lohneinbußen entschieden, was einen wichtigen Schritt im Kampf für eine bessere Work-Life-Balance darstellt. Die Unternehmen sind alle als dauerhaft akkreditierte Arbeitgeber für die Vier-Tage-Woche im Rahmen des Arbeitgeber-Akkreditierungssystems der 4 Day Week Foundation anerkannt. Dieser Schritt wird sich auf über 5.000 Mitarbeiter auswirken, von Technologieunternehmen bis hin zu Wohltätigkeitsorganisationen, wobei in London ansässige Unternehmen an der Spitze stehen. Befürworter der Politik argumentieren, dass die traditionelle Fünf-Tage-Woche veraltet sei und nicht für die heutige Belegschaft geeignet sei. Die Vier-Tage-Woche, so heißt es, biete den Mitarbeitern 50 Prozent mehr Freizeit und fördere ein glücklicheres und erfüllteres Leben. Da immer mehr Unternehmen den Wandel annehmen, sehen viele darin eine attraktive Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten und zu rekrutieren sowie die Produktivität zu verbessern, indem sie sich auf Qualität statt Quantität konzentrieren. Die Verschiebung steht jedoch im Gegensatz zu strengeren Arbeitsplatzregeln in Unternehmen wie JPMorgan und Amazon, die auf einer Vollzeitpräsenz im Büro bestehen. Werden also andere Länder dem Beispiel Großbritanniens bei der Umgestaltung der Arbeitsmuster folgen?

Was halten Sie von dem Modell der Vier-Tage-Woche?

Shutterstock

